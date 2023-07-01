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Лисин перевел активы с Кипра в Абу-Даби

Bloomberg: миллиардер Лисин передал свои долю в НЛМК зарегистрированным им компаниям в ОАЭ
Лисин владеет 79,3% акций НЛМК через кипрский холдинг. По данным Bloomberg, которые подтвердил представитель комбината, бизнесмен перевел свои активы в зарегистрированные им компании в Абу-Даби

Российский миллиардер и основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин перевел свои доли с Кипра в компании, зарегистрированные им в Абу-Даби, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, говоривший на условиях анонимности. Информацию агентству подтвердил представитель НЛМК.

Лисин — бенефициар кипрской Fletcher Group Holdings, которая владела 79,3% НЛМК. Его доли в комбинате и «Первой грузовой компании» теперь находятся у компаний Serenity II Holdings и Nebula II Holdings.

По оценкам Bloomberg, состояние Лисина составляет около $23 млрд. Forbes оценивает его в $22,1 млрд, он находится на третьем месте в рейтинге российских бизнесменов издания на 2023 год. 

О том, что российский миллиардер зарегистрировал Serenity II Holdings и Nebula II Holdings в столице свободной экономической зоны ОАЭ, Bloomberg писал в конце мая. Агентство отмечало, что до этого он регистрировал там еще четыре организации. Все они были зарегистрированы в рамках свободной экономической зоны Abu Dhabi Global Market (ADGM), расположенной на острове Аль-Мария в столице ОАЭ.

Лисин не попадает под санкции США, Великобритании или Европейского союза, единственной страной, которая внесла миллиардера в черный список, стала Австралия. EUobserver со ссылкой на собственные дипломатические источники сообщал, что ЕС не распространяет ограничительные меры на бизнесмена из-за позиции нескольких стран — членов объединения.

В частности, против санкций в отношении Лисина выступила Бельгия, утверждает издание. В этой стране расположены два завода НЛМК. На этих заводах, которые расположены в районах страны, где есть трудности с рабочими местами, работают около 1200 человек. Собеседник издания также говорил, что вето Бельгии носит временный характер. У НЛМК также есть предприятия в Дании, Франции, США и Италии, следует из данных на сайте компании.

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Группа НЛМК специализируется на производстве высококачественной стальной продукции, это вертикально интегрированный холдинг. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС, говорится на сайте компании.

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Владимир Лисин НЛМК Абу-Даби
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