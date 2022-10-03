Минсельхоз сообщил о поставках сырья в присоединившиеся к России регионы
Российские сельхозпроизводители начали поставки сырья на предприятия четырех новых регионов, которые войдут в состав России после прошедших там в конце сентября референдумов. Об этом сообщил в интервью РБК министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Отвечая на вопрос об аграрном потенциале новых регионов, министр отметил, что у России выстроены «крепкие торговые отношения и плотная кооперация» в сельском хозяйстве с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.
«Уже сегодня российские предприятия поставляют туда, например, сырье для переработки. Также и их продукция заходит на наш рынок. Безусловно, в перспективе эта интеграция будет только усиливаться», — заявил Патрушев.
Сезонные продукты из этих регионов — для начала осени это, к примеру, огурцы, помидоры, лук и другие овощи, а также яблоки и другие фрукты — уже заходят на российский рынок «в заметных объемах», подчеркнул глава Минсельхоза. Увеличение поставок продукции, по его словам, уже повлияло на цены по конкретным регионам, хотя в масштабах России это еще незаметно.
Глава Минсельхоза также отметил хороший аграрный потенциал Крыма — «и с точки зрения растениеводства, и в переработке, производстве пищевой продукции». У бизнеса «есть интерес к проектам на территории Крыма», подчеркнул Патрушев, но называть конкретные компании, которые интересуются проектами в регионе, он не стал.
Высокая инвестиционная активность, по словам министра, сейчас наблюдается в виноградарстве, виноделии, энотуризме. «На сегодняшний день это одни из самых перспективных направлений, и мы стимулируем их в рамках существующих программ поддержки», — добавил Патрушев.
В воскресенье, 2 октября, президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о ратификации международных договоров по включению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующие договоры с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также руководителями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожских областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким были подписаны 30 сентября. Этому предшествовали референдумы на этих территориях, жители которых в ходе голосования, по данным местных властей, поддержали вхождение в состав России.
Территории войдут в состав России как четыре отдельных субъекта. Названия новых российских субъектов сохранятся. До этого Москва признала их независимость в административных границах. При этом часть этих территорий по-прежнему контролируется украинскими войсками.
Для интеграции новых территорий в экономическую и правовую системы России, согласно внесенному Путины в Госдуму законопроектом, отведен переходный период — до 1 января 2026 года.
Конституционный суд уже признал договоры соответствующими Конституции. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что депутаты рассмотрят законопроект о ратификации 3 октября. В случае утверждения Думой договоры должны одобрить в Совете Федерации. Кроме того, обе палаты российского парламента должны утвердить проект конституционного закона о включении новых субъектов в состав России.