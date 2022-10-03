Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Мобилизация может лишить предприятия ценных сотрудников. Каковы риски Pro, 08:48
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 08:44
Аэропорт Владивостока анонсировал начало полетов в Лаос Общество, 08:41
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 08:19
Минсельхоз сообщил о поставках сырья в присоединившиеся к России регионы Бизнес, 08:10
В Приморье запретили продажу алкоголя в период мобилизации в 4 поселках Общество, 08:05
Ракова анонсировала новые меры поддержки школьников при подготовке к ЕГЭ Город, 08:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Минпромторг заявил о новых сложностях с перенаправлением стали на восток Бизнес, 08:00
Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше Pro, 07:56
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 07:50
Глава Новосибирской области заявил о выполненном плане по мобилизации Политика, 07:48
Захарова увидела в словах Блинкена мотив США для уничтожения Nord Stream Политика, 07:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:45
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 07:21
Бизнес ,  
0 

Минсельхоз сообщил о поставках сырья в присоединившиеся к России регионы

Минсельхоз сообщил о поставках сырья на предприятия присоединившихся к России регионов
Сезонные продукты из Донецкой и Луганской народными республик, а также Запорожской и Херсонской областей уже заходят на российский рынок в заметных объемах, заявил Дмитрий Патрушев. Это уже повлияло на цены в регионах
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Российские сельхозпроизводители начали поставки сырья на предприятия четырех новых регионов, которые войдут в состав России после прошедших там в конце сентября референдумов. Об этом сообщил в интервью РБК министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Отвечая на вопрос об аграрном потенциале новых регионов, министр отметил, что у России выстроены «крепкие торговые отношения и плотная кооперация» в сельском хозяйстве с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

Глава Минсельхоза заявил о скрытых санкциях на экспорт продовольствия
Бизнес
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

«Уже сегодня российские предприятия поставляют туда, например, сырье для переработки. Также и их продукция заходит на наш рынок. Безусловно, в перспективе эта интеграция будет только усиливаться», — заявил Патрушев.

Сезонные продукты из этих регионов — для начала осени это, к примеру, огурцы, помидоры, лук и другие овощи, а также яблоки и другие фрукты — уже заходят на российский рынок «в заметных объемах», подчеркнул глава Минсельхоза. Увеличение поставок продукции, по его словам, уже повлияло на цены по конкретным регионам, хотя в масштабах России это еще незаметно.

Путин внес в Думу проекты законов о присоединении к России новых регионов
Политика
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Глава Минсельхоза также отметил хороший аграрный потенциал Крыма — «и с точки зрения растениеводства, и в переработке, производстве пищевой продукции». У бизнеса «есть интерес к проектам на территории Крыма», подчеркнул Патрушев, но называть конкретные компании, которые интересуются проектами в регионе, он не стал.

Высокая инвестиционная активность, по словам министра, сейчас наблюдается в виноградарстве, виноделии, энотуризме. «На сегодняшний день это одни из самых перспективных направлений, и мы стимулируем их в рамках существующих программ поддержки», — добавил Патрушев.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Инструкции
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Статьи
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация
Видео
Pro
Фото: Adam Berry / Getty Images Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи
Статьи

В воскресенье, 2 октября, президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о ратификации международных договоров по включению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующие договоры с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также руководителями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожских областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким были подписаны 30 сентября. Этому предшествовали референдумы на этих территориях, жители которых в ходе голосования, по данным местных властей, поддержали вхождение в состав России.

Территории войдут в состав России как четыре отдельных субъекта. Названия новых российских субъектов сохранятся. До этого Москва признала их независимость в административных границах. При этом часть этих территорий по-прежнему контролируется украинскими войсками.

Появились тексты договоров о включении в состав России новых территорий
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Для интеграции новых территорий в экономическую и правовую системы России, согласно внесенному Путины в Госдуму законопроектом, отведен переходный период — до 1 января 2026 года.

Конституционный суд уже признал договоры соответствующими Конституции. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что депутаты рассмотрят законопроект о ратификации 3 октября. В случае утверждения Думой договоры должны одобрить в Совете Федерации. Кроме того, обе палаты российского парламента должны утвердить проект конституционного закона о включении новых субъектов в состав России.

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Минсельхоз АПК Референдум Донбасс
Материалы по теме
Присоединение новых территорий и выступление Путина. Как это было
Политика
Конституционный суд признал договоры с ДНР, ЛНР, Запорожьем и Херсоном
Политика
Путин внес в Думу проекты законов о присоединении к России новых регионов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter