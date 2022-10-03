Минсельхоз сообщил о поставках сырья в присоединившиеся к России регионы

Сезонные продукты из Донецкой и Луганской народными республик, а также Запорожской и Херсонской областей уже заходят на российский рынок в заметных объемах, заявил Дмитрий Патрушев. Это уже повлияло на цены в регионах

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Российские сельхозпроизводители начали поставки сырья на предприятия четырех новых регионов, которые войдут в состав России после прошедших там в конце сентября референдумов. Об этом сообщил в интервью РБК министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Отвечая на вопрос об аграрном потенциале новых регионов, министр отметил, что у России выстроены «крепкие торговые отношения и плотная кооперация» в сельском хозяйстве с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

«Уже сегодня российские предприятия поставляют туда, например, сырье для переработки. Также и их продукция заходит на наш рынок. Безусловно, в перспективе эта интеграция будет только усиливаться», — заявил Патрушев.



Сезонные продукты из этих регионов — для начала осени это, к примеру, огурцы, помидоры, лук и другие овощи, а также яблоки и другие фрукты — уже заходят на российский рынок «в заметных объемах», подчеркнул глава Минсельхоза. Увеличение поставок продукции, по его словам, уже повлияло на цены по конкретным регионам, хотя в масштабах России это еще незаметно.

Глава Минсельхоза также отметил хороший аграрный потенциал Крыма — «и с точки зрения растениеводства, и в переработке, производстве пищевой продукции». У бизнеса «есть интерес к проектам на территории Крыма», подчеркнул Патрушев, но называть конкретные компании, которые интересуются проектами в регионе, он не стал.

Высокая инвестиционная активность, по словам министра, сейчас наблюдается в виноградарстве, виноделии, энотуризме. «На сегодняшний день это одни из самых перспективных направлений, и мы стимулируем их в рамках существующих программ поддержки», — добавил Патрушев.

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В воскресенье, 2 октября, президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о ратификации международных договоров по включению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующие договоры с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также руководителями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожских областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким были подписаны 30 сентября. Этому предшествовали референдумы на этих территориях, жители которых в ходе голосования, по данным местных властей, поддержали вхождение в состав России.

Территории войдут в состав России как четыре отдельных субъекта. Названия новых российских субъектов сохранятся. До этого Москва признала их независимость в административных границах. При этом часть этих территорий по-прежнему контролируется украинскими войсками.

Для интеграции новых территорий в экономическую и правовую системы России, согласно внесенному Путины в Госдуму законопроектом, отведен переходный период — до 1 января 2026 года.

Конституционный суд уже признал договоры соответствующими Конституции. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что депутаты рассмотрят законопроект о ратификации 3 октября. В случае утверждения Думой договоры должны одобрить в Совете Федерации. Кроме того, обе палаты российского парламента должны утвердить проект конституционного закона о включении новых субъектов в состав России.