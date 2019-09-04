Костин назвал возможную долю ВТБ в «Ростелекоме»

Это произойдет в рамках сделки по продаже Tele2 госкомпании. «Ростелеком» проведет для нее допэмиссию, чтобы не допустить резкого увеличения своей долговой нагрузки в результате покупки мобильного оператора

Андрей Костин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

«Ростелеком» проведет допэмиссию акций в рамках консолидации Tele2, и по ее итогам ВТБ станет владельцем порядка 17% акций госкомпании. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил глава кредитной организации Андрей Костин, передает ТАСС.

«Было решено, что часть сделки делается наличными деньгами, а часть — привлекаются деньги за счет допэмиссии. Допэмиссия частично будет выкуплена банком ВТБ. В итоге банк станет владельцем некого пакета, наверное, процентов 17 мы получим «Ростелекома», — сказал он.

По его словам, банк перейдет из некотируемых акций Tele2 в котируемые акции «Ростелекома». Костин отметил, что на допэмиссию госкомпания пошла из-за риска увеличения долговой нагрузки в результате сделки по Tele2.

«Мы надеемся, что сделка будет завершена до конца этого года. Сейчас очень важная стадия», — добавил глава банка (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что в ближайшие недели президент должен будет подписать указ, который, в частности, будет регулировать государственную долю в «Ростелекоме», за ним последуют соответствующие директивы правительства и решения коллегиальных органов.