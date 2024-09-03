 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о планах «России» урегулировать спор с Ригой

Сюжет
Война санкций
Из-за санкций авиакомпания не успела перевести деньги за обслуживание в аэропорту Риги за январь и февраль 2022 года. Аэропорт через суд потребовал взыскать долг с «России». Речь идет о €59 тыс. с учетом пени
«Аэрофлот» AFLT ₽44,95 +0,45% Купить

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») намерена достичь мирового соглашения с международным аэропортом Риги в споре о задолженности за обслуживание в 2022 году, пишет «Коммерсантъ».

Из-за санкций перевозчик не успел перевести деньги за январь и февраль 2022-го. С 28 февраля того года, после запрета на полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве ЕС, «Россия» прекратила рейсы в Ригу. В том же году аэропорт через суд потребовал взыскать долг с «России». По словам источника газеты в авиакомпании, речь идет о €59 тыс. с учетом пени.

В марте этого года «Россия» обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием запретить рассмотрение дела в Латвии. В процессе стороны возобновили внесудебное урегулирование спора, рассказал собеседник. В августе российский суд принял отказ перевозчика от иска и прекратил производство по делу.

Под санкции ЕС попали «Уральские авиалинии», «Артек» и «Волга-Днепр»
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В пресс-службе «России» сообщили «Коммерсанту», что «как и ранее, действуют в соответствии с политикой недопущения образования задолженностей перед обслуживающими компаниями и аэропортами».

Как рассказали источники издания еще в двух авиакомпаниях, у них большинство аналогичных расчетов заморожены, о намерении контрагентов обращаться в суды им неизвестно.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия» и в пресс-службу аэропорта Риги.

Ранее авиакомпания «Волга-Днепр» инициировала инвестиционное арбитражное разбирательство против властей Канады после ареста своего самолета Ан-124-100 «Руслан» из-за санкций. Самолет находится в аэропорту Торонто с февраля 2022 года. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо обещал передать Ан-124 Украине. Перевозчик предлагал властям урегулировать спор, однако те отказались, заявляли в «Волга-Днепр».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Виктория Хабарова
Авиакомпания Россия Рига задолженность санкции против России
Материалы по теме
Западные авиакомпании сократили полеты в КНР из-за санкций против России
Бизнес
ЕС опроверг санкции против летавшей в Россию турецкой авиакомпании
Политика
США ввели санкции против «Победы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 99,26 (-1,5) Инвестиции, 02 сен, 17:48 Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 90 (-1,19) Инвестиции, 02 сен, 17:48
Сбербанк назвал две самые опасные мошеннические схемыОбщество, 10:06
Зачем Shell, Danone и другие лидеры намеренно ведут «корпоративные войны»Pro, 10:02
Что умеют современные мониторы: 7 функций, которые вас удивятРБК Стиль, 10:00
Банки оценили спрос на кредитные каникулы в приграничных регионахФинансы, 10:00
Бусаргин пообещал помочь семье погибшей после атаки дронов в СаратовеПолитика, 09:55
Разрушение мостов в США связали с изменением климатаОбщество, 09:50
«РИА Новости» узнало о большой семье фигуранта дела «Крокуса» ХамидоваОбщество, 09:47
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Стать экономически значимой компанией. Кому это нужно и чего ждать потомPro, 09:45
На Камчатке проверят авиакомпанию «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8Общество, 09:31
Фавориты и новые правила. Что важно знать о новом сезоне КХЛСпорт, 09:30
Глава фонда ВЦИОМ поспорил с депутатом о детях и девушках с собачкамиЭкономика, 09:21
Встреча Путина в Монголии и переговоры в юрте. ВидеоПолитика, 09:20
Нужно ли сейчас удалять всю переписку из TelegramPro, 09:13
«Коммерсантъ» узнал о планах «России» урегулировать спор с РигойБизнес, 09:13