«Коммерсантъ» узнал о планах «России» урегулировать спор с Ригой

Из-за санкций авиакомпания не успела перевести деньги за обслуживание в аэропорту Риги за январь и февраль 2022 года. Аэропорт через суд потребовал взыскать долг с «России». Речь идет о €59 тыс. с учетом пени

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») намерена достичь мирового соглашения с международным аэропортом Риги в споре о задолженности за обслуживание в 2022 году, пишет «Коммерсантъ».

Из-за санкций перевозчик не успел перевести деньги за январь и февраль 2022-го. С 28 февраля того года, после запрета на полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве ЕС, «Россия» прекратила рейсы в Ригу. В том же году аэропорт через суд потребовал взыскать долг с «России». По словам источника газеты в авиакомпании, речь идет о €59 тыс. с учетом пени.

В марте этого года «Россия» обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием запретить рассмотрение дела в Латвии. В процессе стороны возобновили внесудебное урегулирование спора, рассказал собеседник. В августе российский суд принял отказ перевозчика от иска и прекратил производство по делу.

В пресс-службе «России» сообщили «Коммерсанту», что «как и ранее, действуют в соответствии с политикой недопущения образования задолженностей перед обслуживающими компаниями и аэропортами».

Как рассказали источники издания еще в двух авиакомпаниях, у них большинство аналогичных расчетов заморожены, о намерении контрагентов обращаться в суды им неизвестно.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия» и в пресс-службу аэропорта Риги.

Ранее авиакомпания «Волга-Днепр» инициировала инвестиционное арбитражное разбирательство против властей Канады после ареста своего самолета Ан-124-100 «Руслан» из-за санкций. Самолет находится в аэропорту Торонто с февраля 2022 года. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо обещал передать Ан-124 Украине. Перевозчик предлагал властям урегулировать спор, однако те отказались, заявляли в «Волга-Днепр».