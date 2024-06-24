Счетная палата выявила недостатки исполнения бюджета в сфере транспорта

Счетная палата нашла нарушения при исполнении бюджета в сфере транспорта в 2023 году. В частности, на воздушном и морском транспорте достроены были не все объекты. Но в целом исполнение бюджета высокое, считают аудиторы.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Счетная палата (СП) выявила ряд нарушений при исполнении бюджета в 2023 году транспортными агентствами Минтранса — Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор), Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) и Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот). РБК ознакомился с заключениями СП.

Указанные федеральные агентства являются главными администраторами бюджетных средств в сфере транспортной политики. По итогам 2023 года, как сообщили в пресс-службе палаты, проверенные ведомства показали высокий уровень исполнения расходов бюджета: 99,9% — у Росавиации, 99,7% — у Росморречфлота и Росжелдора.

«В целом мы отмечаем ряд положительных тенденций в развитии транспортной отрасли. Так, пассажирооборот вырос по сравнению с 2022 годом на всех видах транспорта, особенно в сфере воздушных перевозок — на 16,1% и в сфере железнодорожных перевозок — на 6,6%. По грузообороту отмечается положительная динамика на автомобильном и морском транспорте», — отметил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов. В 2023 году был обеспечен рост индекса качества транспортной инфраструктуры и транспортной подвижности населения.

РБК обратился за комментарием в Минтранс.

Нарушения в Росавиации

В 2023 году не были введены в эксплуатацию запланированные объекты аэродромной инфраструктуры в аэропортовом комплексе Соловки в Архангельской области, следует из заключения. Росавиация в октябре попросила правительство перенести завершение строительства на Соловках на 2024 год.

При этом объемы незавершенного строительства по проектам Росавиации в течение прошлого года снизились (с 45,7 млрд до 32,5 млрд руб.). Всего в прошлом году была завершена реконструкция в пяти аэропортах— в Домодедово, Шереметьево, Зее (Амурская область), Нерюнгри (Якутия) и Чаре (Забайкалье).

«По состоянию на 1 января 2024 года общее количество «брошенных объектов» составило 14 единиц. Вместе с тем Росавиацией в 2023 году не запрашивалось финансирование на реализацию мероприятий по обеспечению консервации объектов, работы на которых не ведутся (приостановлены в период 1996–2023 годов)», говорится также в заключении. Их незаконсервированность влечет риски утраты объектов, а также дополнительные расходы бюджета на возобновление строительно‐монтажных работ, предупреждают аудиторы.

Среди таких объектов: строительство аэропорта Сыктывкар (Соколовка), реконструкция аэродрома в Нарьян-Маре, реконструкция 2-ой очереди аэропорта «Большое Савино» в Перми, восстановление аэропорта Грозного, строительство нового аэропорта в Омске и другие.

Кроме этого, СП выявила, что за Росавиацией числятся расходы на разработку проектной документации по 12 объектам строек на общую сумму 409,5 млн руб., которая остается невостребованной. 11 из этих 12 объектов подлежат списанию, но реализация их не запланирована. «Данные факты свидетельствуют о неэффективном использовании имущества, приобретенного за счет средств федерального бюджета, а также о низком качестве планирования инвестиционных программ и проектов», отметили аудиторы.

Выявлены и новые нарушения и при распределении субсидий российским авиакомпаниям. Так, субсидии на выполнение межрегиональных рейсов (постановление № 1242) выделены авиакомпаниям S7 Airlines и «Ямал» (142 млн рублей) на выполнение 340 рейсов, при этом тарифы, по которым на них продавались билеты, превышали размер спецтарифа, установленного постановлением. Также выделялись субсидии авиакомпаниям S7 и «Уральские авиалинии» (по постановлению № 215) на сумму 2,2 млн рублей, но установленный перевозчиками тариф также превышал уровень спецтарифа «на сумму до 25,4 тыс. рублей», говорится в отчете. В прошлом году СП уже находила нарушения при распределении субсидия для дальневосточной «Авроры».

Не было достигнуто в 2023 году значение показателя «количество пассажиров, перевезенных на субсидируемых рейсах по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа»: при плановом значении 440 тыс. человек фактически перевезено 418,8 тыс. человек, отчиталась палата. А достижение показателя по авиационной подвижности населения (0,72 ед. в 2023 году) «обеспечено корректировкой его планового значения — снижено с 0,89 до 0,7 единицы», заключили аудиторы. В 2022 году авиационная подвижность составила 0,65 единицы.

Представитель Росавиации сообщил РБК, что по результатам проверки палаты разработан план мероприятий, включающий в том числе проверки S7 («Сибирь») и «Уральские авиалинии» на предмет соблюдения правил предоставления субсидий. «До окончания указанных проверок делать выводы о нарушении преждевременно», отметил представитель. Завершить проверки планируется до сентября.



Показатель по перевозкам в ДФО не достигнут в связи с уменьшением объема финансирования и спадом пассажирского спроса на некоторых маршрутах, добавил представитель Росавиации.

Нарушения в Росморречфлоте

Росморречфлот по итогам 2023 года не исполнил расходные обязательства на 219,7 млн руб., говорится в заключении по этому агентству. Из этой суммы на ФАИП (федеральная адресная инвестиционная̆ программа) не исполнено 202,1 млн руб.

Общий объем бюджетных ассигнований ведомства на 2023 год составил 74,6 млрд руб. На ФАИП из этой суммы было заложено 20,6 млрд руб. На 2024 и 2025 годы запланировано снижение общего объема расходов до 65,6 млрд руб. и 47,3 млрд руб. соответственно, следует из заключения.

Наибольшие суммы расходов по ФАИП не освоены в 2023 году на реконструкцию станций приема и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания (44,8 млн руб. из заложенных 50,3 млн руб) и на реконструкцию гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна (157,3 млн руб. из заложенных 699,9 млн руб). Обязательства не исполнены в основном из-за «отсутствия альтернативных решений на поставку оборудования иностранного производства и соответствующей корректировки проектной документации».

В 2023 году из резервного фонда правительства Росморречфлот получил 5,9 млрд руб. Из них наибольшие суммы были направлены на субсидирование работы крымского ФГУП «НИКИМП» (Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс) и на докапитализацию Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Приозерске (контролируется Росморпортом). На субсидии из резервного фонда было направлено 3,8 млрд руб., на увеличение уставного капитала завода — 579,9 млн руб.

В документе говорится, что агентство в 2023 году не обеспечило ввод в эксплуатацию нескольких объектов, профинансированных по ФАИП. В частности, Окской судоверфью (до декабря 2023 года принадлежала Волжскому пароходству Владимира Лисина, продана бывшему совладельцу «Совфрахта» Александру Иванову) не достроены заказанные ФГБУ «Морспасслужба» (подведомственно Росморречфлоту) пять буксиров ледового класса Arc4 проекта NE025. Завод должен был сдать серию стоимостью 2,5 млрд руб. в декабре 2023 года. Из-за задержек поставок импортного оборудования готовность судов сейчас составляет от 63,7% до 88,1%.

Также не сдана серия из восьми промерных судов проекта RDB 66.62 за 1,2 млрд руб., заказанных ФКУ «Речводпуть» (контролируется Росморречфлотом) у ЗАО «Нефтефлот». Серия должна была быть передана заказчику к 31 октября 2023 года, но техническая готовность второго судна серии на момент проверки составляла только 86,1% при почти стопроцентном освоении бюджетных ассигнований.

К 1 ноября 2023 года не завершены работы по реконструкции Волго-Донского судоходного канала. Контракт на 1,5 млрд руб. заключен между ФБУ «Волго-Дон» и ООО «Специальные сварные металлоконструкции». На момент проверки объект был полностью готов, велась работа по документальному подтверждению завершения строительства.

РБК обратился за комментарием в Росморречфлот.

Нарушения в Росжелдоре

Росжелдор в 2023 году исполнил доходные обязательства на 53,4 млрд руб., что превышает прогнозный показатель (220,3 млн рублей) в 242,4 раза, следует из заключения. Расхождение объясняется поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета Москвы для развития инфраструктуры Центрального транспортного узла (ЦТУ, сеть скоростных электричек) и возвратом «излишне перечисленных» в 2022 году субсидий организациям железнодорожного транспорта.

Кассовые расходы Росжелдора по итогам прошлого года составили 177,5 млрд рублей (99,7% бюджета). Неиспользованный объем средств — 474,4 млн рублей, из которых 108,5 млн руб. — это средства на возмещение расходов при перевозке граждан с пострадавших территорий России, говорится в заключении СП. Аудиторы указали на отсутствие нормативного правового акта правительства, который регламентировал бы порядок предоставления этой субсидии. Еще 358 млн руб. неизрасходованных средств — это субсидии ФГУП «КЖД» (Крымские железные дороги): разрыв возник «в связи с экономией средств по заключенным государственным контрактам при развитии и восстановлении железнодорожной инфраструктуры».

По оценке Счетной палаты, все шесть показателей федерального проекта «Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта» (относится к госпрограмме «Развитие транспортной системы») достигнуты в 2023 году. Предоставленные субсидии позволили обеспечить выполнение плановых показателей по пассажирским и грузовым перевозкам на территории Крыма, по предоставлению гражданам льготного проезда в пригородных электричках, а также рост по сравнению с 2022 годом объемов пассажироперевозок в поездах дальнего следования.

РБК направил запрос в пресс-службу Росжелдора.