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«Роснефть» решила подать в суд за статью о поставках в КНДР

«Ренхап» сообщило, что импорт Северной Кореей нефтепродуктов из России в 2019 году вырос на 16%. Агентство утверждало, что нефтепродукты были произведены «Роснефтью» и «Газпромом». В «Роснефти» статью назвали провокацией
Роснефть ROSN ₽367,3 -1,13% Купить
Газпром GAZP ₽179,88 -1,14% Купить
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Роснефть» планирует обратиться в суд в связи со статьей корейского информационного агентства «Ренхап», в которой говорилось о поставках углеводородов в КНДР в обход санкций ООН. Об этом говорится в релизе компании.

«Данная публикация не соответствуют действительности и нацелена на устранение конкуренции на отраслевом рынке. «Роснефть» не осуществляет никаких поставок в Северную Корею и не ведет никакую коммерческую деятельность в этой стране... Публикация информации о причастности ПАО «НК «Роснефть» к поставкам нефтепродуктов в адрес Северной Кореи является провокацией. Компания планирует обратиться в суд за защитой своих прав и деловой репутации», — говорится в заявлении.

Новостная заметка корейского агентства была опубликована 2 сентября. В ней говорилось, что в 2019 году экспорт нефтепродуктов из России в КНДР вырос на 16%. По утверждению агентства, нефтепродукты были произведены компаниями «Газпром» и «Роснефть». Эту информацию агентство публиковало со ссылкой на данные международной исследовательской компании по вопросам безопасности Kharon. По данным Kharon, на которые ссылалось «Ренхап», в 2019 году Северная Корея получила из России нефтепродуктов на сумму около $24,8 млн, по сравнению с $20,4 млн в 2018 году.

РБК направил запрос представителям «Газпрома» и «Ренхап».

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Новые санкции Совбеза ООН против КНДР были введены в декабре 2017 года. Резолюцию, ограничивающую около 90% экспорта нефтепродуктов в Северную Корею, приняли после того, как Пхеньян в очередной раз испытал баллистическую ракету. Были введены квоты по поставкам нефтепродуктов и сырой нефти в КНДР: не более 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год и не более 4 млн баррелей сырой нефти. 

Помимо санкций Совбеза ООН в отношении поставок нефти в КНДР действуют и санкции США. В 2017 году под них попали российские АО «ННК» и «ННК-Приморнефтепродукт», контролируемые экс-президентом "Роснефти" Эдуардом Худайнатовым. «ННК является российской компанией, которая заключила контракт на поставку нефти в Северную Корею и, как сообщается, отгрузила в страну нефтепродукты на $1 млн», — утверждал Минфин США. В марте 2020 года Минфин США снял санкции в отношении российских компаний, сообщив о том, что их экспортные поставки в КНДР прекращены.

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Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Тимофей Дзядко, Майя Бобенко
Теги: Роснефть, КНДР, санкции
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