«Роснефть» решила подать в суд за статью о поставках в КНДР

«Ренхап» сообщило, что импорт Северной Кореей нефтепродуктов из России в 2019 году вырос на 16%. Агентство утверждало, что нефтепродукты были произведены «Роснефтью» и «Газпромом». В «Роснефти» статью назвали провокацией

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Роснефть» планирует обратиться в суд в связи со статьей корейского информационного агентства «Ренхап», в которой говорилось о поставках углеводородов в КНДР в обход санкций ООН. Об этом говорится в релизе компании.

«Данная публикация не соответствуют действительности и нацелена на устранение конкуренции на отраслевом рынке. «Роснефть» не осуществляет никаких поставок в Северную Корею и не ведет никакую коммерческую деятельность в этой стране... Публикация информации о причастности ПАО «НК «Роснефть» к поставкам нефтепродуктов в адрес Северной Кореи является провокацией. Компания планирует обратиться в суд за защитой своих прав и деловой репутации», — говорится в заявлении.

Новостная заметка корейского агентства была опубликована 2 сентября. В ней говорилось, что в 2019 году экспорт нефтепродуктов из России в КНДР вырос на 16%. По утверждению агентства, нефтепродукты были произведены компаниями «Газпром» и «Роснефть». Эту информацию агентство публиковало со ссылкой на данные международной исследовательской компании по вопросам безопасности Kharon. По данным Kharon, на которые ссылалось «Ренхап», в 2019 году Северная Корея получила из России нефтепродуктов на сумму около $24,8 млн, по сравнению с $20,4 млн в 2018 году.

РБК направил запрос представителям «Газпрома» и «Ренхап».