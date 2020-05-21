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«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в ₽43 млрд

«Роснефть» обратилась в суд с требованием взыскать с РБК рекордную для медиарынка сумму 43 млрд руб. В компании оценили ущерб репутации от заголовка про рязанский ЧОП, сравнив динамику своих акций с отраслевым индексом ММВБ

РБК получил исковое заявление «Роснефти» в Арбитражный суд Москвы, в котором компания требует взыскать с РБК 43 млрд руб. в качестве репутационного вреда. Поводом для иска стал заголовок статьи о том, что ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК), что следует из данных ЕГРЮЛ.

Первая версия материала вышла под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». На следующий день заголовок был изменен в связи с получением уточняющего комментария «Роснефти» на «Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП».

«Первый вариант заголовка абсолютно корректен, он был изменен не из-за неточности, а с целью отразить дополнительную информацию из комментария компании о технической роли ЧОП в сделке, который «Роснефть» смогла сформулировать только спустя сутки после запроса редакции. Рязанский ЧОП, который сейчас входит в структуру «Росзарубежнефти», получил бывший актив «Роснефти» в Венесуэле. Это факт из официального раскрытия информации. И заголовок РБК отразил этот факт», — заявил руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев.

РБК ранее выступил с заявлением, что убежден в достоверности и объективности опубликованной информации, основанной исключительно на официальных данных.

В «Роснефти» считают, что заголовок поставил под сомнение факт «отчуждения венесуэльских активов за периметр группы», а публикация «создала для истца дополнительные санкционные риски, провоцируя в отношении него дополнительную санкционную политику, несмотря на фактическое прекращение деятельности в Венесуэле».

Сумму иска в «Роснефти» объяснили худшей динамикой акций компании на ММВБ в день публикации в сравнении с отраслевым индексом нефти и газа.

«Мы восхищены оценкой влияния РБК на происходящее на российском и мировом рынках и намерены и дальше предоставлять нашей аудитории взвешенную информацию, помогающую принимать решения в бизнесе», — заявил гендиректор РБК Николай Молибог.

О чем статья

В статье рассказывается о том, что ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», 13 мая стало владельцем доли 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК), следует из данных ЕГРЮЛ. Через долю в этой компании «Роснефть» ранее участвовала в совместном с венесуэльской PDVSA предприятии, которое занималось добычей сырья в бассейне Ориноко.

ЧОП «РН-Охрана-Рязань» было создано в 1999 году и до апреля 2020 года принадлежало «Роснефти». Его уставный капитал составлял 250 тыс. руб. Как следует из данных ЕГРЮЛ, 30 апреля ЧОП перешло в собственность «Росзарубежнефти».

28 марта «Роснефть» объявила, что ее активы в Венесуэле переданы компании, на 100% принадлежащей российскому правительству. Спустя несколько дней стало известно, что в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы Росимущество учредило новую компанию — «Росзарубежнефть».

Автор: Кирилл Сироткин
Теги: РБК, СМИ, журналистика, «Роснефть»
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Заявление РБК в связи с иском «Роснефти»
Общество
Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП
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