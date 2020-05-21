«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в ₽43 млрд

«Роснефть» обратилась в суд с требованием взыскать с РБК рекордную для медиарынка сумму 43 млрд руб. В компании оценили ущерб репутации от заголовка про рязанский ЧОП, сравнив динамику своих акций с отраслевым индексом ММВБ

РБК получил исковое заявление «Роснефти» в Арбитражный суд Москвы, в котором компания требует взыскать с РБК 43 млрд руб. в качестве репутационного вреда. Поводом для иска стал заголовок статьи о том, что ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК), что следует из данных ЕГРЮЛ.

Первая версия материала вышла под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». На следующий день заголовок был изменен в связи с получением уточняющего комментария «Роснефти» на «Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП».

«Первый вариант заголовка абсолютно корректен, он был изменен не из-за неточности, а с целью отразить дополнительную информацию из комментария компании о технической роли ЧОП в сделке, который «Роснефть» смогла сформулировать только спустя сутки после запроса редакции. Рязанский ЧОП, который сейчас входит в структуру «Росзарубежнефти», получил бывший актив «Роснефти» в Венесуэле. Это факт из официального раскрытия информации. И заголовок РБК отразил этот факт», — заявил руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев.

РБК ранее выступил с заявлением, что убежден в достоверности и объективности опубликованной информации, основанной исключительно на официальных данных.