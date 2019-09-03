Президент ЦСКА вложился в утилизацию буровых отходов и старых компьютеров

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер оказался совладельцем бизнеса по утилизации нефтяных и буровых отходов, утилизации использованной бытовой и компьютерной техники

Компания «Комплексные инновационные технологии» (КИТ) подала заявку на проведение общественных слушаний по проекту утилизации отходов с получением из них новых материалов, следует из документов компании, с которыми ознакомился РБК.

КИТ, зарегистрированная 17 июня 2019 года в селе Внуково Московской области, намерена утилизировать нефтяные и буровые отходы в Самарской области, Ханты-Мансийском автономном округе, где работает большинство российских крупных нефтяных компаний, а также Краснодарском и Красноярском краях, следует из документов. Помимо владения лицензиями на обращение с опасными и неопасными отходами она будет оказывать услуги по их перевозке, указано в ЕГРЮЛ.

По данным СПАРК, 35% КИТ 29 августа получил Евгений Гинер, став крупнейшим акционером. Его партнерами являются гендиректор компании Сергей Елфимов (22,5%), а также Алексей Шармазанов (20,5%), Вера Митрофанова (15%) и Михаил Платков (7%).

Гинер через своего представителя подтвердил РБК, что учредил Корпорацию инновационных технологий и является ее основным акционером. «Компания намерена оказывать нефтяным компаниям услуги по утилизации буровых шламов с использованием специально разработанной уникальной технологии производства композитного строительного материала из них», — сказал бизнесмен. Он отказался раскрыть инвестиции в проект и потенциальных заказчиков. РБК направил запросы в пресс-службы крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.