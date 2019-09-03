Эксперты Fitch предупредили о риске потери бюджетом 500 млрд руб.

Эксперты Fitch предупредили о снижении налоговых поступлений на 500 млрд руб. в год из-за роста разницы стоимости между марками нефти Brent и Urals в 2020 году. Причина — в новых нормах по содержанию серы в судовом топливе

Дисконт на Urals

С 1 января 2020 года вступают в силу новые требования Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO) — содержание серы в судовом топливе будет снижено с 3,5 до 0,5% для уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Нефть сорта Urals, самого распространенного в России, более сернистая и плотная, чем эталонная марка Brent, поэтому она будет торговаться на мировом рынке с большим дисконтом к эталону, чем в последние пять лет, рассказал младший директор Fitch Вячеслав Демченко. Средний дисконт Urals к Brent без учета эффекта изменения правил IMO он оценил в $1,3 за баррель.

«Эффект изменения правил IMO мы начнем наблюдать уже в четвертом квартале 2019 года, когда участники рынка начнут контрактовать поставки нефти с учетом будущего изменения правил по концентрации серы в бункеровочном топливе», — заметил Демченко. В результате ужесточения правил IMO в первые месяцы 2020 года дисконт к цене Urals может вырасти до $1–7 за баррель. При достижении среднего дисконта в $3,5 за баррель к уровню цены Brent (ожидается на уровне $60 за баррель), Россия может потерять около 500 млрд руб. налоговых поступлений от НДПИ, НДД и пошлин на нефть и нефтепродукты, поскольку все налоговые расчеты привязаны к стоимости нефти сорта Urals, добавляет Демченко. Эффект дисконта может сохраниться на какое-то время, пока отрасль не адаптируется к новой реальности, прогнозирует эксперт. В последние два месяца дисконт Urals к Brent варьируется от $0 до $2 за баррель, сказал РБК трейдер крупной европейской компании.

Демченко указывает, что падение цены Urals к Brent на каждый доллар означает снижение налоговых поступлений примерно на 145 млрд руб. Он не исключил введения дополнительных налогов на отрасль или поправочных коэффициентов в ситуации проигрыша бюджета из-за изменения правил IMO. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Однако в бюджет на 2020 год и так заложена более консервативная цена Urals — $57 за баррель, то есть как раз-таки дисконт $3 к прогнозной стоимости Brent. Прогноз Минэкономразвития по курсу доллара США на 2020 год — 65,7 руб.