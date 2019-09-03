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Эксперты Fitch предупредили о риске потери бюджетом 500 млрд руб.
Эксперты Fitch предупредили о снижении налоговых поступлений на 500 млрд руб. в год из-за роста разницы стоимости между марками нефти Brent и Urals в 2020 году. Причина — в новых нормах по содержанию серы в судовом топливе

Дисконт на Urals

С 1 января 2020 года вступают в силу новые требования Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO) — содержание серы в судовом топливе будет снижено с 3,5 до 0,5% для уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Нефть сорта Urals, самого распространенного в России, более сернистая и плотная, чем эталонная марка Brent, поэтому она будет торговаться на мировом рынке с большим дисконтом к эталону, чем в последние пять лет, рассказал младший директор Fitch Вячеслав Демченко. Средний дисконт Urals к Brent без учета эффекта изменения правил IMO он оценил в $1,3 за баррель.

«Эффект изменения правил IMO мы начнем наблюдать уже в четвертом квартале 2019 года, когда участники рынка начнут контрактовать поставки нефти с учетом будущего изменения правил по концентрации серы в бункеровочном топливе», — заметил Демченко. В результате ужесточения правил IMO в первые месяцы 2020 года дисконт к цене Urals может вырасти до $1–7 за баррель. При достижении среднего дисконта в $3,5 за баррель к уровню цены Brent (ожидается на уровне $60 за баррель), Россия может потерять около 500 млрд руб. налоговых поступлений от НДПИ, НДД и пошлин на нефть и нефтепродукты, поскольку все налоговые расчеты привязаны к стоимости нефти сорта Urals, добавляет Демченко. Эффект дисконта может сохраниться на какое-то время, пока отрасль не адаптируется к новой реальности, прогнозирует эксперт. В последние два месяца дисконт Urals к Brent варьируется от $0 до $2 за баррель, сказал РБК трейдер крупной европейской компании.

Демченко указывает, что падение цены Urals к Brent на каждый доллар означает снижение налоговых поступлений примерно на 145 млрд руб. Он не исключил введения дополнительных налогов на отрасль или поправочных коэффициентов в ситуации проигрыша бюджета из-за изменения правил IMO. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Однако в бюджет на 2020 год и так заложена более консервативная цена Urals — $57 за баррель, то есть как раз-таки дисконт $3 к прогнозной стоимости Brent. Прогноз Минэкономразвития по курсу доллара США на 2020 год — 65,7 руб.

Трейдер крупной европейской компании сказал РБК, что помимо изменения правил IMO на цены на Urals влияют такие факторы, как объем экспорта нефти этого сорта и объем внутренней переработки нефти. «Влияние правил IMO может составить в будущем дисконте Urals к Brent около $1 к текущим показателям. Причем в тендерах крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» с поставкой с октября 2019 года по март 2020 года фактор изменения сернистости судового топлива не повлиял на цены контрактов, хотя формула цены и включает в себя дифференциал Urals к стоимости Brent», — отметил он. Собеседник РБК признал, что в первом квартале 2020 года разница в стоимости этих сортов нефти изменится, не уточнив конкретную цифру. Изменение правил морских перевозок больше отразится на стоимости российского мазута, которая упадет, но в бюджетных поступлениях этот фактор играет гораздо меньшую роль, потому что Россия экспортирует гораздо больше сырой нефти, нежели мазута, чем изменение цен на Urals, добавил трейдер.

Дисконт за хлор

Из-за загрязнения экспортного трубопровода «Дружба» хлорорганикой, которое обнаружилось в конце апреля 2019 года, в мае скидка на формально чистую нефть из России в порту Усть-Луга к ценам порта Приморск составила от $0,85 до $3 за баррель (1–4%), говорил РБК вице-президент Argus по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Виктор Парно. Причем две партии по 100 тыс. т были проданы еще дешевле — со скидкой $7–10 на баррель, указывал он.

С июня скидка составляла от $0,1 до $0,3 за баррель, сообщил Парно. По его данным, в мае и июне компании отгрузили через Усть-Лугу 6 млн т нефти. Компании уже недосчитались $50 млн в мае-июне, потери могут вырасти еще на $15–84 млн, предупреждают эксперты.

На встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым 30 апреля президент Владимир Путин заявил, что история с загрязнением «Дружбы» нанесла ущерб имиджу России, и призвал менять систему контроля за качеством нефти.

После введения нового стандарта содержания серы в судовом топливе провалится рынок сернистого мазута, но это не означает автоматического снижения дифференциала Urals к Brent, который определяется соотношением спроса и предложения на малосернистую (в частности, Brent) и сернистую нефть (Urals), парирует главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. «Сейчас предложение тяжелой сернистой нефти снижается из-за кризиса в Венесуэле и санкций против Ирана, в то же время добыча легкой малосернистой сланцевой нефти продолжает расти. В результате этот дифференциал в отдельные периоды выходит в положительную область (Urals стоит дороже Brent. — РБК), сейчас он упал до минус $0,8 за баррель», — замечает эксперт. Если в момент введения стандарта IMO будет дефицит сернистой нефти и мощности по ее переработке будут сильно недогружены, то Urals по-прежнему будет стоить дороже Brent.

Последствия для нефтяников

Почти три четверти экспорта российской нефти в Европу (больше 50% всего экспорта нефти из России) идет по котировкам, приближенным к Urals, остальное — это либо поставки по трубопроводу ВСТО в Азию, которые стимулируются государством, либо шельфовая добыча, налогообложение которой осуществляется по процентным ставкам и не привязано к Urals, сказал РБК консультант профильных фискальных ведомств. Соответственно, изменение скидки Urals к Brent не должно являться поводом для корректировки налогообложения, поскольку практически в равной степени отразится на бюджете и компаниях, заключает он.

Потери компаний оценить сложнее, и они будут ниже, чем у государства, с учетом того что российские нефтяники добывают и продают нефть разных сортов, в том числе низкосернистую Siberian Light или ESPO (поставляется по ВСТО), признает Демченко. Примерно половина экспорта и четверть добычи «Роснефти» — это поставка в Китай легкой, малосернистой нефти. Цена на нее, скорее всего, вырастет, указывает он. ЛУКОЙЛ экспортирует через трубопроводы «Транснефти» около четверти добычи (преимущественно Urals), а «Газпром нефть» — менее 10%. Наибольший выигрыш получат компании, экспортирующие низкосернистую нефть и имеющие НПЗ с высокой глубиной переработки нефти, заключает он.

РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти».

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Иван Ткачёв
Теги: Налоги, цены на нефть, Urals, Brent, Бюджет
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