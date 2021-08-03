Цены на электричество вплотную подошли к пятилетнему максимуму

Минэнерго связывает скачок цен для промышленности с режимом работы ГЭС и АЭС. Представители промышленности считают, что роста стоимости можно было избежать

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Оптовая стоимость электроэнергии для промышленных предприятий в России превысила показатели 2019 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка», которая объединяет участников рынка энергетики.

В европейской части России и на Урале (на которые приходятся 80% потребления электроэнергии) одноставочные цены на оптовом рынке за январь—июнь достигли 2,53 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Это на 5,5% выше показателя первого полугодия 2019 года. Стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) достигла 1,28 тыс. руб. за 1 МВт•ч, превысив цены 2019-го на 1,2%.

Пятилетний максимум оптовой цены электроэнергии был зафиксирован в России в феврале 2020 года — 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч.

В Сибири (вторая ценовая зона) одноставочная цена для оптовиков составила 1,853 тыс. руб. за 1 МВт•ч, практически сравнявшись с показателем первого полугодия 2019 года. Цена на РСВ по сравнению с 2019-м упала на 15%, до 852 руб. за 1 МВт•ч.