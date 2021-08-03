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Цены на электричество вплотную подошли к пятилетнему максимуму

Минэнерго связывает скачок цен для промышленности с режимом работы ГЭС и АЭС. Представители промышленности считают, что роста стоимости можно было избежать
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Оптовая стоимость электроэнергии для промышленных предприятий в России превысила показатели 2019 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка», которая объединяет участников рынка энергетики.

В европейской части России и на Урале (на которые приходятся 80% потребления электроэнергии) одноставочные цены на оптовом рынке за январь—июнь достигли 2,53 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Это на 5,5% выше показателя первого полугодия 2019 года. Стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) достигла 1,28 тыс. руб. за 1 МВт•ч, превысив цены 2019-го на 1,2%.

Пятилетний максимум оптовой цены электроэнергии был зафиксирован в России в феврале 2020 года — 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч.

В Сибири (вторая ценовая зона) одноставочная цена для оптовиков составила 1,853 тыс. руб. за 1 МВт•ч, практически сравнявшись с показателем первого полугодия 2019 года. Цена на РСВ по сравнению с 2019-м упала на 15%, до 852 руб. за 1 МВт•ч.

Цены на электричество в России побили пятилетний рекорд
Бизнес
Фото:Роман Храмовник / ТАСС

Одноставочная цена включает в себя две составляющие: стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (рынок на сутки вперед, РСВ) и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть). Она не учитывает сетевые тарифы и сбытовую маржу.

В Минэнерго «Коммерсанту» сообщили, что рост одноставочной цены оптового рынка в первом полугодии 2021 года был ниже инфляции. Динамика цен на РСВ, по оценкам министерства, связана с режимом работы ГЭС и АЭС, в том числе с ремонтом оборудования.

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Ассоциация «Совет производителей энергии», как передает издание, считает, что на динамику одноставочной цены повлиял рост потребления электроэнергии в первом полугодии 2021 года. Из-за холодной зимы и аномальной жары он взлетел на 6%.

Ассоциация «Сообщество потребителей энергии», в свою очередь, отмечает, что рост цен связан с составляющей РСВ. Ценовые заявки поставщиков на нее увеличились на 10% и более при росте цены топлива в пределах 3%. Свое влияние оказало и сокращение «Системным оператором» (СО, диспетчер энергосистемы) резерва мощности при ее избытке.

«Поскольку обе причины скорее искусственные, роста энергоцен и их вклада в разгон инфляции при должной реакции регуляторов можно было бы избежать — соответствующие уведомления и предложения по решению проблемы мы им неоднократно направляли», — заявили в ассоциации.

Власти оценили эффект от рекорда цен на электроэнергию на платежки ЖКХ
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Согласно обзору «Совета рынка», фактический резерв мощности в европейской части России и на Урале в январе, феврале, мае и июне текущего года был ниже прошлогодних показателей на 5–16,6%. В СО «Коммерсанту» пояснили, что нормативный резерв рассчитывается для обеих ценовых зон одновременно, а затем распределяется между ними в зависимости от ценовых заявок. Фактический резерв может существенно превышать норматив в случае большого количества ценопринимающих заявок.

Аналитики спрогнозировали рост цен на электричество для промышленности
Бизнес
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» сообщил газете, что в условиях избытка резерва рынок РСВ отстал от роста цен на топливо примерно на 7,5%. По его словам, рост одноставочной цены даже на 5,5% не критичен, поскольку крупнейшие предприятия получили снижение цен в долларовом выражении.

В первом полугодии 2019 года цены на рынке РСВ, по подсчетам «Совета рынка», аномально выросли в обеих ценовых зонах. В январе—апреле стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед в европейской России и на Урале подскочила на 10,2% и на 11,4% в Сибири. В «Совете рынка» пришли к выводу, что основными причинами были рост цен на топливо и нехватка дешевого предложения из-за маловодности ГЭС.

В феврале 2020 года оптовая цена на электричество в России, по данным «Совета рынка», выросла до максимального за пять лет значения — 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч в европейской части страны и на Урале, 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч в Сибири. В Минэнерго заявили, что это не повлияет на платежи населения, поскольку тарифы регулируются государством. Опрошенные РБК эксперты с этим согласились.

Автор
Анна Громова Анна Громова
электроэнергия цены
Материалы по теме
Аналитики спрогнозировали рост цен на электричество для промышленности
Бизнес
Цены на электричество в России побили пятилетний рекорд
Бизнес
Власти оценили эффект от рекорда цен на электроэнергию на платежки ЖКХ
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