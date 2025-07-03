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Суд принял обеспечительные меры по иску об активах Струкова

Генпрокуратура считает, что Струков получил контроль над «Южуралзолотом», используя служебное положение
Южуралзолото UGLD ₽0,5181 -9,8% Купить
Добыча золота на предприятии &laquo;Южуралзолото&raquo; в Челябинской области
Добыча золота на предприятии «Южуралзолото» в Челябинской области (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Советский районный суд Челябинска одобрил ходатайство Генпрокуратуры об обеспечительных мерах по иску об обращении в доход государства доли основного владельца «Южуралзолота» Константина Струкова, сообщили «Интерфакс» со ссылкой на суд.

Как сообщал источник РБК, в прокуратуре считают, что Струков, работая в региональном парламенте, мог вводить нормативное регулирование, выгодное бизнес-интересам подконтрольных ему компаний. За 24 года в заксобрании он «приобрел безграничное влияние на административно-властные структуры региона», чем пользуется для создания незаконных преференций собственному бизнесу. В подчинении Струкова оказались сосредоточены ключевые активы в сфере народопользования, он «монополизировал стратегическую отрасль по добыче золота в Уральском и других федеральных округах», говорится в иске.

Почему Генпрокуратура требует передать «Южуралзолото» государству
Бизнес
Константин&nbsp;Струков

В 2022 году доля в ЮГК была оформлена на кипрскую UGOLD LIMITED, номинальным владельцем которой числится дочь Струкова Александра, гражданка Швейцарии. Когда акции вернули в российскую юрисдикцию, их вновь зарегистрировали на Струкова, сообщал источник РБК.

«Южуралзолото» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Холдинг производит 450 тыс. унций золота в год, осваивает месторождения на территории Челябинской области, Красноярского края и Хакасии. Его капитализация превышает 180 млрд руб., ежегодная выручка составляет 54 млрд руб., валовая прибыль — 34 млрд руб.

Струков стал гендиректором «Южуралзолота» в 1997 году, с 2000 года является депутатом заксобрания Челябинской области. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $1,9 млрд. Ответчиками, помимо Струкова, значатся его предполагаемые аффилированные лица. Предварительное судебное заседание назначено на 8 июля.

Утром 3 июля на фоне новостей об иске акции «Южуралзолота» упали на 17,15%. Накануне в офисах ЮГК прошли обыски, источник РБК в правоохранительных органах сообщал, что они связаны с нарушениями в области промышленной безопасности и экологии. В компании заявили, что «уделяют максимальное внимание безопасности производства и минимизации экологического воздействия» своих производств.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Южуралзолото Константин Струков Генпрокуратура Челябинск
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