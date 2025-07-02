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Бизнес ,  
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«Южуралзолото» сообщило о нормальной работе после обысков

Южуралзолото UGLD ₽0,586 -12,97% Купить
Фото: ПАО «ЮГК»
Фото: ПАО «ЮГК»

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», ЮГК) работает в штатном режиме на фоне обысков, сообщила пресс-служба компании в профиле «Т-банка».

«Мы работаем в штатном режиме. Добыча руды и производство золота продолжаются», — заявила пресс-служба.

Силовики пришли с обысками в «Южуралзолото»
Бизнес

Компания находится в постоянном диалоге с надзорными и правоохранительными органами, а также уделяет «максимальное внимание безопасности производства и минимизации экологического воздействия» производств, говорится в сообщении.

«Южуралзолото» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. По собственной оценке, она занимает четвертое место в стране по объему добычи и второе по ресурсной базе. Запасы и ресурсы (MI&I) оцениваются в 46 млн тройских унций золотого эквивалента.

Основной владелец компании — Константин Струков. В декабре 2024 года «ААА Управление капиталом», входящая в группу Газпромбанка, приобрела у бизнесмена 22% акций ЮГК.

Утром 2 июля сотрудники региональных управлений ФСБ и СК в Челябинской области пришли с обысками в офисы ЮГК, они в том числе посетили рабочие места главы и основного акционера компании, миллиардера Константина Струкова, который занимает 78-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes.

Обыски связаны с выявлением нарушений правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах Челябинской области, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

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Теги
Полина Минаева
ЮГК обыски золотодобыча компания Константин Струков
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