Правительство одобрило запрет «зеленых» продуктов без подтверждения

Правительство одобрило идею приравнять продукты с надписями «зеленый», «эко» и «био» к органическим. Писать «зеленый» на упаковке товара можно будет, если это обозначает цвет или степень созревания

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предлагает обязать производителей товаров с маркировками «эко», «био» и «зеленый» подтверждать, что их продукты произведены в соответствии с законом «Об органической продукции». Одобренные поправки в закон правительство направило в Госдуму 24 июня, следует из копии документа, которая есть в распоряжении РБК. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко РБК подтвердили, что соответствующий документ был одобрен и направлен в Госдуму.

Зачем ужесточать контроль за экопродуктами

Цель изменений — не допустить введения потребителей в заблуждение при реализации продуктов, не имеющих отношения к органическим, напоминают в аппарате Григоренко. «Сегодня полки заполнены товарами с маркировками «эко», «био» и другими похожими наименованиями. Большой объем таких товаров создает трудности для потребителей идентифицировать сертифицированную органическую продукцию», — отметил представитель вице-премьера.

Органическая продукция в России защищена специальным законом, который вступил в силу 1 января 2020 года: производители имеют право размещать на своих продуктах надписи «органический» только в случае, если у них есть сертификат о соответствии. Речь идет о документе, подтверждающем, что при производстве продукта были соблюдены национальные и международные стандарты по производству органической продукции. Сертификат выдается после проверки специальными органами, аккредитованными Росаккредитацией (среди таких организаций в том числе Роскачество). Для маркировки производители органики должны использовать знак органической продукции единого образца, утвержденный Минсельхозом. Компания, у которой нет такого сертификата и которая не входит в Единый государственный реестр органической продукции Минсельхоза, не может продавать свою продукцию как органическую (то есть произведенную без применения агрохимикатов, пестицидов, стимуляторов роста).

Прохождение сертификации добровольное, указано в статье 5 федерального закона. Производители для привлечения большего количества покупателей по своему желанию могут предоставить потребителям информацию об улучшенных свойствах продукта, разместив на товаре маркировку «органический», ранее объяснял исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

При этом около 40% продаж органических продуктов в России в денежном выражении приходится на товары, которые не имели подтверждения своего статуса улучшенного качества. В 2022 году российский рынок органических продуктов в денежном выражении составлял 27,6 млрд руб., из них 16 млрд руб. — сертифицированная продукция, а 11 млрд руб. — продукция без сертификата, ранее оценивало Роскачество. Национальный органический союз и вовсе сообщал, что на полках магазинов около 60–70% продукции в натуральном выражении «мимикрирует» под органику, то есть называется органической на русском или английском языке либо имеет приставку «эко» и «био», но не имеет подтверждающего сертификата.

Проблемой псевдоорганических продуктов, которые «мимикрируют» под экологически чистые, ранее озаботился Минпромторг: осенью 2022 года министерство рекомендовало торговым сетям и онлайн-ретейлерам убрать с полок органические продукты без российского сертификата, подтверждающего, что они произведены по требованиям закона «Об органической продукции».

Что будет с «зелеными» продуктами и биокефиром

Поправки в закон подготовила группа сенаторов (в их числе — заместители председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майров и Сергей Митин, а также сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко). Законопроект был внесен в Госдуму в конце июня 2022 года. Документ в изначальной версии предлагал приравнять продукты, в маркировке которых используются приставки «эко» и «био», эквивалентными органическим. Это означает, что производители продукции, на упаковке которой указано «экологический», «биодинамический», их сокращения или слова, производные от этих слов, обозначения «эко», «био», обязаны будут подтверждать соответствие их характеристик требованиям закона «Об органической продукции». Такая мера снизит долю продукции, вводящую потребителей в заблуждение, считали сенаторы.

В ноябре прошлого года Госдума приняла законопроект в первом чтении, и сейчас документ готовится к прохождению второго чтения. В одобренных правительством ко второму чтению поправках появились изменения: в частности, расширился перечень слов, указание которых в маркировке будет эквивалентно слову «органический». Подтверждать соответствие закону «Об органической продукции» потребуется также производителям, которые указывают на упаковке своих продуктов «биологический», «экологически чистый», «зеленый» или сходные по значению слова или их сокращения. Если при производстве таких товаров, выпущенных после вступления в силу изменений в закон, не будут соблюдены требования к органической продукции, она будет изыматься из оборота.

Исключение для слова «зеленый» предусмотрено только в том случае, если это обозначает цвет продукции или степень ее созревания. Также разрешается употребление словосочетания «зеленый эталон» — если его используют для маркировки продовольствия с улучшенными характеристиками.

Кроме того, правительство предложило исключить из-под действия закона продукты с приставкой «био», если ее использование допускается техрегламентом вне зависимости от способа производства. К таким продуктам могут быть отнесены, например, «биокефир», «биоряженка», «биойогурт», пояснили РБК в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Об этом ранее просил бизнес: в декабре прошлого года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил, что принятие законопроекта может повлечь за собой исчезновение с полок магазинов биокефира, биойогурта и другой молочной продукции, не прошедшей сертификацию, но чья технология производства допускает использование маркировки «био». В случае с кисломолочными продуктами это означает, что они обогащены пробиотическими микроорганизмами или пребиотиками, что полностью соответствует нормам профильного техрегламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», напоминали в РСПП. Запрет на использование приставки «эко» и «био» без прохождения сертификации лишил бы потребителя информации о том, что в продукте содержатся важные для здоровья компоненты, и негативно сказался бы на ее доступности, отмечали в РСПП.

Что говорят производители и эксперты

В Руспродсоюзе принятие поправок в закон «Об органической продукции» поддерживают. По словам зампредправления ассоциации Дмитрия Леонова, это избавит производителей экологически чистых продуктов от недобросовестных конкурентов, которые используют органическую маркировку исключительно в маркетинговых целях. Потребители, видя на упаковке перечисленные термины, будут четко понимать, что перед ними именно продукция, которая получена методом органического производства, добавил Леонов. По его словам, поправки не повлекут за собой удорожание продукции, поскольку добросовестным производителям органики не придется менять этикетки. Удаление маркировки «эко», «био» с этикеток у производителей, которые не соблюдали установленные законодательством требования к органической продукции, также не приведут к повышению цены себестоимости товаров, уверяет эксперт.

Для потребителей экологичность продукции становится все более важной, отмечают в центре изучения потребительского поведения Роскачества. Но покупатели часто путаются в терминологии «эко» и «био» из-за недобросовестной конкуренции со стороны производителей: признание таких продуктов эквивалентными органическим и необходимость проходить сертификацию могут снизить долю продукции, вводящую потребителей в заблуждение, считают в Роскачестве.

Сколько производителей органики в России По данным Союза органического земледелия, на 14 февраля 2023 года в реестре производителей органической продукции Минсельхоза значатся 152 компании. По информации Роскачества, на данный момент в России сертифицированы более 160 производителей органической продукции из 47 регионов, их ассортимент охватывает «почти всю линейку отечественной сельхозпродукции».

Законопроект нацелен на устранение в законе лазейки, которая позволяет убедить потребителя в том, что он покупает органическую продукцию, которая не соответствует установленным в законе требованиям, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. В отличие от законодательных норм, содержащих, как правило, исчерпывающий перечень терминов и определений, язык более гибок, поэтому гипотетически с помощью синонимов (заменив слово «органический», например, на «зеленый», «био» или «эко»), визуального оформления, формы упаковки, товарного знака можно создать у потребителя впечатление, что приобретаемая им продукция является органической без непосредственного использования закрепленного законом слова, говорит Жарский.

«Пока что применительно к большинству товаров это не противоречит закону. И, судя по всему, именно эту лазейку законодатель и намерен закрыть. Избыточная ли это норма? Вопрос спорный», — рассуждает эксперт. С одной стороны, возможность использования синонимов и тождественных по своему восприятию слов обесценивает смысл добровольной сертификации органических продуктов и сам факт существования одноименного закона, отмечает Жарский. С другой стороны, такие изменения ведут к рискам злоупотреблений со стороны контролирующих органов и недобросовестной конкуренции между производителями, которые получат возможность жаловаться друг на друга, апеллируя к наличию признаков нарушения федерального законодательства.

При этом в ряде случаев приставки «эко» и «био» могут быть частью зарегистрированных товарных знаков, обращает внимание юрист, и с точки зрения гражданского законодательства не очень понятно, каким образом можно запретить правообладателю использовать принадлежащий ему товарный знак, если права на него возникли до вступления в силу поправок в закон. «Гипотетически надзорные органы могут усмотреть в использовании таких товарных знаков нарушение, однако, на мой взгляд, при этом у правообладателей будут оставаться довольно высокие шансы оспорить такое решение, поскольку сам факт наличия злоупотребления, выраженного в стремлении ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и качества продукции, нужно еще доказать», — резюмирует Жарский.

РБК направил запрос в Минсельхоз.