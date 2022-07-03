Мелитопольский автотракторный завод наладил поставки продукции в Россию

Мелитопольский завод автотракторных запчастей, который в конце мая после трехмесячного перерыва возобновил работу, наладил поставки продукции в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя Галину Данильченко.

«Предприятие полностью запущено. До этого оно выпускало оружие для вооруженных формирований Украины. Теперь предприятие, как и должно быть, работает в мирный целях и производит сельскохозяйственную продукцию. Налажены поставки на территорию России», — сказала она.

Как передает ТАСС слова замглавы ВГА Запорожской области Андрея Трофимова, завод получил заказы из России, Белоруссии и Казахстана. Завод возобновил работу 26 мая.

Мелитопольский завод автотракторных запчастей специализируется на выпуске запасных частей и узлов к сельскохозяйственной технике (комбайнам, жаткам, тракторам), компрессорам и автомобилям. На предприятии работают 100 человек.

Мелитополь расположен в Запорожской области, в 50 км от Азовского моря. 26 февраля, через два дня после начала российской спецоперации на Украине, Минобороны России сообщило о взятии города под свой контроль.

В начале июня Данильченко объявила о подготовке референдума по вхождению в состав России. Это произошло на следующий день после визита в регион замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Он стал куратором отношений с Луганской и Донецкой народными республиками вместо Дмитрия Козака, сообщали в конце апреля источники РБК.