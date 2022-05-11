Власти Москвы разрешили продавать алкоголь на летних верандах

По словам рестораторов, власти закрывали глаза на продажу алкоголя на верандах, однако она грозила штрафами ресторанам и клиентам

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Правительство Москвы до конца года сняло запрет на продажу алкоголя на летних верандах при ресторанах и кафе, говорится в постановлении мэра Сергея Собянина.

«Установить, что в 2022 году допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания при условии соответствия места, в котором осуществляется такая продажа, требованиям и ограничениям», — говорится в постановлении.

Кроме того, документ в рамках эксперимента разрешает продажу алкоголя крепостью до 16% в подведомственных департаменту культуры столицы музеях и концертных залах, а также в спортивных сооружениях.

Первыми на документ обратили внимание «Ведомости». Собеседники газеты из числа рестораторов сообщили, что постановление было принято после просьб в рамках поддержки бизнеса. Источники издания отметили, что раньше продажа алкоголя на летних верандах могла обернуться штрафами 100–150 тыс. руб. или лишением лицензии.

Согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» (171-ФЗ), реализовывать алкоголь при оказании услуг общественного питания на летних верандах нельзя. При этом владелец сети «Мясо & рыба» Сергей Миронов пояснил изданию, что продажа алкоголя на верандах производится, однако находится в серой зоне, поскольку это не совсем легальная практика. Владелец «Китайских новостей» Станислав Лисиченко рассказал, что власти закрывали на это глаза, если напитки покупались в самом заведении.