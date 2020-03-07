Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие из-за пьяной езды

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Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие тем, кто подвергся административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. Об этом глава службы генерал армии Виктор Золотов сообщил в интервью «Российской газете».

По его словам, скоро появятся новые основания для отказа в выдаче лицензий. Золотов отметил, что документы не будут выдавать россиянам, которые два или более раз были осуждены за преступления, а также в отношении которых ведется уголовное преследование.

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