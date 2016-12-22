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Вице-премьер Максим Акимов возглавит совет директоров РЖД
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Вице-премьер Максим Акимов возглавит совет директоров РЖД
Бизнес, 20:00
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Вице-премьер Максим Акимов возглавит совет директоров РЖД
Совет директоров РЖД возглавит вице-премьер Максим Акимов, который в новом правительстве курирует транспортные вопросы, рассказали источники РБК. Его предшественник Аркадий Дворкович сохранит место в совете
Максим Акимов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Решение о том, что вице-премьер Максим Акимов возглавит совет директоров РЖД, принято, рассказал РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, до конца недели должна быть подписана соответствующая директива.

По председателю совета директоров РЖД будет отдельная директива правительства, Акимов будет рекомендован на этот пост, уточняет источник, близкий к компании. Но процедура еще не завершена, добавляет он.

В понедельник стало известно, что еще 30 июня премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выдвижении в совет директоров РЖД Акимова и министра транспорта Евгения Дитриха. В списке кандидатов они сменили замминистра транспорта Алана Лушникова (входил в совет директоров РЖД с сентября 2017 года) и бывшего губернатора Новосибирской области и Красноярского края Виктора Толоконского. «У нас появилась определенность, я войду в состав совета директоров РЖД», — заявил во вторник, 3 июля, сам Акимов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, решение об избрании председателя совета будет принято позже.

Всего в совете РЖД 13 человек, последний раз его переизбирали в сентябре 2017 года. В состав нового совета выдвинуто 11 представителей государства и два независимых директора, следует из майского распоряжения Медведева.

Выдвижение Акимова на пост председателя совета директоров логично, потому что в новом правительстве, назначенном в начале мая, он курирует транспортную отрасль, добавляет собеседник РБК в правительстве.

Аркадий Дворкович, который в предыдущем составе правительства отвечал за транспортные вопросы также в ранге вице-премьера, возглавлял совет директоров РЖД с 2015 года. После ухода из правительства он стал сопредседателем совета фонда «Сколково», а на прошлой неделе его выдвинули на пост президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

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Тем не менее Дворкович сохранит место в совете директоров РЖД, рассказали источники РБК.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова перенаправила вопросы РБК представителю Акимова, которая пока не ответила на запрос. В пресс-службе Минтранса также пока не ответили на вопросы РБК, представите​ль РЖД отказался от комментариев.

Совет директоров и его председатель одобряют стратегические проекты, например долгосрочную стратегию развития РЖД, замечает аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. Совет должен включать не только представителей акционеров, но и людей, которые имеют опыт в индустрии, чтобы оценивать решения менеджмента, у Максима Акимова и Евгения Дитриха такого опыта в железнодорожной отрасли нет, указывает он. Железная дорога — очень специфическая отрасль, поэтому важно понимать, как она работает, добавляет эксперт. Акимов до избрания вице-премьером занимал пост первого заместителя руководителя аппарата правительства, а Дитрих в ранге первого замминистра транспорта курировал автодорожную отрасль и, в частности, решал проблему с забастовками из-за введения системы «Платон», а также отвечал за автодорожную часть Крымского моста.

Связка Дворковича — Лушникова (до прихода в Минтранс работал помощником Дворковича) и менеджмент РЖД показали неплохие результаты работы, замечает Юминов. За эти годы повысилась эффективность монополии, вырос грузооборот, были приняты тарифные решения, а также возвращены грузы на железную дорогу, указывает он.

Автор: Тимофей Дзядко.
При участии: Валерия Комарова.
Теги: РЖД , Максим Акимов , Аркадий Дворкович
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