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В Египте назвали сроки запуска своего завода по производству Lada

Глава Минпромторга Египта: производство Lada в стране возобновится в 2025 году
На египетском заводе смогут производить до 70 тыс. автомобилей Lada ежегодно, сообщил глава Минпромторга страны. Сборка российских машин в Египте велась с 2001 года и была остановлена в 2022-м
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В начале 2025 года в египетском Тарбуле начнется производство автомобилей Lada. Об этом министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир заявил «РИА Новости».

«Ожидается, что новый завод станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в Египте, его производственная мощность составит 50–70 тыс. автомобилей в год», — сказал Самир. Площадь завода будет составлять 200 тыс. кв. м.

По словам министра, собирать автомобили Lada будет египетская компания GV Investments, которая подписала договор о партнерстве с АвтоВАЗом.

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Фото:АвтоВАЗ

В конце июля 2023 года президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что планирует возобновить производство Lada на заводе Al Amal в Египте. По его словам, Египет должен стать важнейшим транспортно-логистическим хабом, откуда российские автомобили могут поставляться в другие страны Африки. Соколов говорил, что российская компания может разработать специальные модификации Lada для африканского рынка, в том числе и праворульные Niva.

Глава компании подчеркнул, что АвтоВАЗ рассматривает в качестве партнеров и другие африканские государства, к примеру Алжир. В том же месяце посол Эфиопии в России Чам Угала Урята говорил, что Аддис-Абеба готова развивать сотрудничество с АвтоВАЗом.

Lada начали поставлять в Египет еще в 1988 году. В 2001 году там началась сборка отечественных автомобилей со сваркой и окраской, которая продолжалась с перерывом в 2014–2018 годах до 2022 года (производство было остановлено из-за санкций против России и проблем с комплектующими). Всего Россия поставила в Египет 95 тыс. машинокомплектов.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

До остановки в Египте производились седаны Lada Granta с механической и автоматической коробкой передач. Они оснащались 1,6-литровыми силовыми агрегатами мощностью 90 и 98 л.с.

В марте в пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что компания начала сборку моделей Lada в Азербайджане. По подсчетам Соколова, в 2024 году производственная площадка в стране может выпустить до 1,5 тыс. автомобилей. Ожидаемый годовой объем производства в перспективе нескольких лет может достигнуть 4–5 тыс. автомобилей.

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Георгий Смирнов
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