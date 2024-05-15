АвтоВАЗ сообщил, когда начнет выпуск кроссовера на базе Lada Vesta
АвтоВАЗ планирует начать выпуск кроссовера на базе Lada Vesta в начале 2026 года, сообщила пресс-служба компании.
Новый автомобиль будут собирать на заводе АвтоВАЗа в Тольятти.
Ранее АвтоВАЗ выбрал дизайн кроссовера на основе Lada Vesta. Также компания открыла тендерные процедуры для поставщиков и ведет работу по локализации компонентной базы этой машины.
Что касается платформы, то ее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов охарактеризовал как «практически новую». Поэтому предстоит большой объем работы, в том числе с поставщиками запчастей, отметил он.
Проект получил условное название B-Cross.
Недавно АвтоВАЗ повысил цены на свои автомобили. Так, большинство автомобилей Lada прибавили в цене около 50 тыс. руб.
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