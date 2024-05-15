АвтоВАЗ начнет выпускать кроссовер на базе Lada Vesta в начале 2026 года

АвтоВАЗ сообщил, когда начнет выпуск кроссовера на базе Lada Vesta

О планах выпускать кроссовер на платформе Lada Vesta руководство АвтоВАЗа впервые сообщило в начале 2024 года. К апрелю компания определилась с дизайном и начали вести работы по локализации автомобиля

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ планирует начать выпуск кроссовера на базе Lada Vesta в начале 2026 года, сообщила пресс-служба компании.

Новый автомобиль будут собирать на заводе АвтоВАЗа в Тольятти.

Ранее АвтоВАЗ выбрал дизайн кроссовера на основе Lada Vesta. Также компания открыла тендерные процедуры для поставщиков и ведет работу по локализации компонентной базы этой машины.

Что касается платформы, то ее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов охарактеризовал как «практически новую». Поэтому предстоит большой объем работы, в том числе с поставщиками запчастей, отметил он.

Проект получил условное название B-Cross.

Недавно АвтоВАЗ повысил цены на свои автомобили. Так, большинство автомобилей Lada прибавили в цене около 50 тыс. руб.