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АвтоВАЗ сообщил, когда начнет выпуск кроссовера на базе Lada Vesta

АвтоВАЗ начнет выпускать кроссовер на базе Lada Vesta в начале 2026 года
О планах выпускать кроссовер на платформе Lada Vesta руководство АвтоВАЗа впервые сообщило в начале 2024 года. К апрелю компания определилась с дизайном и начали вести работы по локализации автомобиля
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ планирует начать выпуск кроссовера на базе Lada Vesta в начале 2026 года, сообщила пресс-служба компании.

Новый автомобиль будут собирать на заводе АвтоВАЗа в Тольятти.

Ранее АвтоВАЗ выбрал дизайн кроссовера на основе Lada Vesta. Также компания открыла тендерные процедуры для поставщиков и ведет работу по локализации компонентной базы этой машины.

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Фото:Autonews.ru

Что касается платформы, то ее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов охарактеризовал как «практически новую». Поэтому предстоит большой объем работы, в том числе с поставщиками запчастей, отметил он.

Проект получил условное название B-Cross.

Недавно АвтоВАЗ повысил цены на свои автомобили. Так, большинство автомобилей Lada прибавили в цене около 50 тыс. руб.

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Теги
Михаил Переходько
Lada Lada Vesta АвтоВАЗ отечественный автопром кроссовер

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

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сформировать наследство
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