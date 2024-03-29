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Бизнес ,  
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АвтоВАЗ начал производство Lada в Азербайджане

АвтоВАЗ начал производство Lada Granta в Азербайджане
В Азербайджане начали производить российские автомобили Lada Granta. В «АвтоВАЗе» ожидают, что объем выпуска по итогам 2024 года составит до 1,5 тыс. машин
Фото: Игорь Генералов для РБК
Фото: Игорь Генералов для РБК

Российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» объявил о начале сборки моделей Lada в Азербайджане, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Автомобили Lada в Азербайджане традиционно любят и уважают. Они востребованы уже многие десятилетия, и сегодня мы становимся намного ближе к нашим клиентам в республике», — заявил президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

По его словам, в 2024 году производственная площадка в Азербайджане может выпустить до 1,5 тыс. автомобилей. «Мы начинаем с Granta и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством NIVA — Legend и Travel, тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества, а также семейством Vesta», — сказал он.

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Фото:Игорь Агеенко / РИА Новости

Соколов ожидает, что годовой объем производства может достигнуть 4-5 тыс. автомобилей. На эти показатели производитель надеется выйти в перспективе нескольких лет. По словам президента компании, открытие производства в Азербайджане «поможет Lada вернуть долю местного рынка до докризисного уровня и нарастить присутствие бренда» в республике.

В настоящее время на одной из местных производственных площадок в Азербайджане организованы зона приема машинокомплектов, сборочный цех и стоянка хранения готовых автомобилей, рассказали в компании. Там добавили, что персонал этого проекта обучали специалисты из Тольятти, а каждый выпущенный автомобиль проходит ходовые испытания.

В середине 2023 года Соколов сообщал о переговорах с Алжиром по организации сборки автомобилей Lada и обсуждении экспорта в Эфиопию, Гану, Марокко, ЮАР и Нигерию. По его словам, «АвтоВАЗ» рассматривал Египет в качестве промышленного и логистического центра для поставок на африканский континент. К концу года было подписано соглашение о сборке и производстве автомобилей Lada в Эфиопии.

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Анастасия Львова Анастасия Львова, Юлия Овчинникова
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