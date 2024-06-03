«Ъ» узнал о передаче российского бизнеса польской Hansa дистрибутору
Бренд бытовой техники Hansa (принадлежит польской группе компаний Amica) в конце первого квартала этого года передал в управление свой российский офис дистрибутору бытовой техники ООО «Гипер», рассказали источники «Коммерсанта» на рынке бытовой техники.
По словам одного из них, от представительства в России компания была вынуждена отказаться из-за усилившегося давления со стороны властей Польши и Евросоюза. В перспективе текущее юрлицо будет ликвидировано, а сотрудников переведут в ООО «Гипер». Оба собеседника газеты отметили, что сделка была безденежной.
«Для Hansa российский рынок бытовой техники был одним из основных, прибыль с России позволяла компании расплачиваться по долгам в Европе, поэтому руководство два года пыталось балансировать между интересами ЕС и собственными», — пояснил один из источников.
По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Ханса» за 2023 год составила 2,7 млрд руб. при убытке 40 млн руб. 2022 году выручка ООО составляла 4,6 млрд руб. с чистой прибылью 500 млн руб. В 2023 году в ООО «Ханса» работало 44 сотрудника.
ООО «Гипер» зарегистрировано в октябре 1999 года в Санкт-Петербурге и принадлежит на 98% Максиму Плаксину и на 2% Юрию Швыдко. В 2023 году выручка составила 9,8 млрд руб. с чистой прибылью 242 млн руб. На сайте среди партнеров кроме Hansa перечислены Samsung, Tefal, Karcher и др.
Передачу бизнеса Hansa российскому дистрибутору подтвердил в разговоре с «Коммерсантом» коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. По его словам, оставшиеся сотрудники компании в России продолжат сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание техники. Функции импортера товаров под торговой маркой Hansa, а также ее дистрибуция на эксклюзивной основе перейдут ООО «Гипер». По мнению источника газеты в одном из крупных ритейлеров, это «не сильно отразится на наличии товаров бренда в России в связи с эффективной работой механизмов параллельного импорта».
Учредитель бренда Jackie’s Гусейн Иманов отметил, что Hansa может потерять 5-6% доли на рынке при передаче бизнеса. «Представительство формирует цены по заявленному стандарту, и неважно, как именно была доставлена техника. Однако дистрибутор будет завышать стоимость, чтобы иметь маржу, с учетом этого и логистических цепочек цены на устройства Hansa в России поднимутся на 15–20%, а их доля сократится до 1–2% рынка», — указал эксперт.
После начала российской спецоперации на Украине многие производители иностранной бытовой техники и электроники отказались от продолжения производства на территории России или поставок в страну. Среди таких компаний — Bosh, Apple, ASUS, LG Electronics, Ericsson, Hitachi, HP, IBM, Intel, Logitech, Sony, TSMC и другие.
В декабре «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Минпромторг планирует обязать крупные сети магазинов электроники и бытовой техники (как офлайн, так и онлайн) «выделять полку» для российских товаров. По словам одного из собеседников газеты, крупные маркетплейсы уже начинают заключать с отечественными производителями электроники соглашения о размещении их товаров на площадках. Он полагает, что «будут даже какие-то требования по минимальной доле в ассортименте».
«Известия» еще прошлой весной сообщали, что депутаты от «Единой России» разработали законопроект о «российской полке». Тогда речь шла только об онлайн-магазинах: планировалось, что первые 50 строк в поисковой выдаче займут российские или белорусские товары. В октябре документ был направлен в правительство, сообщал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
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