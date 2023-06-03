Глава Henkel сообщил о праве выкупить российский бизнес в течении 10 лет

Глава Henkel: у компании есть опцион по выкупу российского бизнеса в течении 10 лет

Henkel в мае продала свой бизнес в России за 54 млрд руб. консорциуму инвесторов, в которой входят структуры Харитонина, Таврина и Крюкова. По словам гендиректора Henkel, у компании есть опцион по выкупу активов в течении 10 лет

Фото: Michael Gstettenbauer / IMAGO / ТАСС

Немецкая Henkel AG имеет опцион на обратный выкуп своих российских предприятий в течении 10 лет, заявил гендиректор компании Карстен Кнобель, передает Bloomberg.

По его словам, немецкая компания воспользуется этим вариантом только в том случае, если отношения с Россией значительно улучшатся. Простого «прекращения войны или прекращения огня» будет недостаточно, отметил бизнесмен.

Henkel производила в России чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», Vernel и др., а также клеи «Момент», «Метилан» и др. В стране у Henkel было 11 заводов: в Перми, Энгельсе, Ленинградской, Московской и Ульяновской областях и Ставропольском крае и 12 офисов. В 2021 году выручка «Хенкель Рус» составила 95,14 млрд руб., чистая прибыль — 7,48 млрд руб.

Сделка по продаже российских активов была закрыта в начале мая — российский бизнес компании за 54 млрд руб. выкупил консорциум инвесторов, в который входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Augment Investments — это структура владельца производителя лекарств «Фармстандарт» Виктора Харитонина, Kismet Capital — инвестиционная компания Ивана Таврина, Elbrus Services — компания основателя инвестфонда «Эльбрус капитал» Дмитрия Крюкова.

После начала военной операции на Украине в Henkel сначала сообщили, что прекращают инвестиции в России и размещение рекламы в государственных СМИ, а позже объявили о решении покинуть российский рынок. Количество российских сотрудников тогда оценивалось в 2,5 тыс. человек.