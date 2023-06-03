Глава Henkel сообщил о праве выкупить российский бизнес в течении 10 лет

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
СБУ заподозрила бывшего мужа Брежневой в хищении $16,4 млн «Укртатнафты» Общество, 05:02
Пентагон заявил об опасных маневрах авиации КНР в отношении самолетов США Политика, 04:20
Байден заявил о предотвращении «коллапса» из-за закона о госдолге США Политика, 04:08
Глава СНБО назвал «недобитком» депутата Рады за русский язык в эфире Политика, 03:52
Глава Henkel сообщил о праве выкупить российский бизнес в течении 10 лет Бизнес, 03:40
Доцента СПбГУ уволили из университета из-за высказываний о спецоперации Политика, 03:13
Прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго умер на 73-м году жизни Общество, 03:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Владелец бренда «Love is…» выиграл суд у производителя тульских пряников Общество, 02:35
В Россию из Парагвая экстрадируют разыскиваемого 20 лет участника ОПГ Общество, 02:29
Белый дом призвал Сербию отвести войска от границы с Косово Политика, 02:20
ПСЖ объявил об уходе Серхио Рамоса Спорт, 01:59
«Коммерсантъ» узнал о рекордной взятке московского следователя в $24 млн Общество, 01:40
Киев назвал условие для возобновления работы аммиакопровода из России Политика, 01:16
Правительство Венгрии показало видео с Крымом в составе России Политика, 01:07
Война санкций ,  
0 

Глава Henkel сообщил о праве выкупить российский бизнес в течении 10 лет

Глава Henkel: у компании есть опцион по выкупу российского бизнеса в течении 10 лет
Henkel в мае продала свой бизнес в России за 54 млрд руб. консорциуму инвесторов, в которой входят структуры Харитонина, Таврина и Крюкова. По словам гендиректора Henkel, у компании есть опцион по выкупу активов в течении 10 лет
Фото: Michael Gstettenbauer / IMAGO / ТАСС
Фото: Michael Gstettenbauer / IMAGO / ТАСС

Немецкая Henkel AG имеет опцион на обратный выкуп своих российских предприятий в течении 10 лет, заявил гендиректор компании Карстен Кнобель, передает Bloomberg.

По его словам, немецкая компания воспользуется этим вариантом только в том случае, если отношения с Россией значительно улучшатся. Простого «прекращения войны или прекращения огня» будет недостаточно, отметил бизнесмен.

Henkel производила в России чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», Vernel и др., а также клеи «Момент», «Метилан» и др. В стране у Henkel было 11 заводов: в Перми, Энгельсе, Ленинградской, Московской и Ульяновской областях и Ставропольском крае и 12 офисов. В 2021 году выручка «Хенкель Рус» составила 95,14 млрд руб., чистая прибыль — 7,48 млрд руб.

Сделка по продаже российских активов была закрыта в начале мая — российский бизнес компании за 54 млрд руб. выкупил консорциум инвесторов, в который входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Augment Investments — это структура владельца производителя лекарств «Фармстандарт» Виктора Харитонина, Kismet Capital — инвестиционная компания Ивана Таврина, Elbrus Services — компания основателя инвестфонда «Эльбрус капитал» Дмитрия Крюкова.

После начала военной операции на Украине в Henkel сначала сообщили, что прекращают инвестиции в России и размещение рекламы в государственных СМИ, а позже объявили о решении покинуть российский рынок. Количество российских сотрудников тогда оценивалось в 2,5 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro
Подчиненные без сил: как управленцы неосознанно крадут у команды ресурсы
Как лимит на покупку валюты для сделок с иностранцами отразится на рубле
«Импульс ослаб, но рост продолжается». Что происходит с экономикой России
Дарите матрешку, а не чучело: как провести успешные переговоры в Китае
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Henkel санкции Германия опцион обратный выкуп
Материалы по теме
Henkel договорилась о возможности выкупить российский бизнес обратно
Бизнес
Производитель клея «Момент» и «Лоска» согласился продать бизнес в России
Бизнес
Производитель клея «Момент» продал бизнес в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter