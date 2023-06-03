Reuters узнал, что ОПЕК+ рассмотрит сокращение добычи на 1 млн барр.

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Страны — экспортеры нефти ОПЕК+ рассмотрят на встрече в Вене возможность сокращения добычи на 1 млн барр. в сутки на фоне падения цен на нефть до $70 за барр., пишет Reuters со ссылкой на три источника в организации.

По их словам, представители ОПЕК+ обсудят вопрос возможного сокращение добычи утром 4 июня. В случае одобрения общий объем сокращений ОПЕК+ составит около 4,66 млн барр. в сутки, или около 4,5% от мирового спроса, отмечает Reuters.

Агентство напоминает, что страны ОПЕК и их основные партнеры, включая Россию, добывают около 40% мировой нефти, и любое решение организации по сокращению добычи может оказать серьезное влияние на цены на нефть.

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