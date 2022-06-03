Суперъяхта Михельсона пришвартовалась в турецком Мармарисе

В последний раз 85-метровое судно передавало координаты в Средиземном море, а спустя 8 дней оно оказалось в турецком Мармарисе. Михельсон находится под санкциями Великобритании и Канады

Леонид Михельсон (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Яхта Pacific, связанная с главой НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и ранее отключившая передачу координат, появилась в порту турецкого города Мармарис, пишет Bloomberg cо ссылкой на данные сервиса слежения за местоположением судов.

Так, еще 26 мая яхта передавала координаты из Средиземного моря недалеко от острова Мальта, а 2 июня уже пришвартовалось в турецком Мармарисе. Агентство отмечает, что турецкие порты стали «убежищем» для российских бизнесменов, которые столкнулись с западными санкциями.

Всего, по данным Bloomberg, почти месячное путешествие 85-метровой яхты составило более 7 тыс. миль (11265 км), большую часть пути которого судно провело с выключенной системой отслеживания.

РБК направил запрос представителю НОВАТЭКа.

5 мая Pacific покинула один из портов Коста-Рики, а последняя ее геолокация (в Средиземном море по направлению на восток) была зафиксирована вечером 26 мая.

После того как западные страны ввели против России санкции, в разных государствах мира стали арестовывать имущество российских миллиардеров.

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НОВАТЭК находится под секторальными санкциями США. Михельсона в американском санкционном списке нет, ограничения против него ввели Великобритания и Канада.

Михельсон в рейтинге российских миллиардеров Forbes в этом году занял четвертое место, журнал оценил его состояние в $14 млрд. В 2019-м бизнесмен возглавлял рейтинг с $24 млрд, в прошлом году его состояние оценивалось в $24,9 млрд, он занимал пятую строчку. Журнал писал, что Pacific стоимостью $115 млн принадлежит Михельсону и зарегистрирована на Каймановых Островах.

Яхта Pacific была построена на немецкой верфи Lürssen и передана владельцу в 2010 году. Ее длина составляет 85 метров.