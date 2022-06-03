Власти предложили строить дома и школы по технологии «сталинок»

Минстрой предложил строить жилье и школы из стали на фоне падения спроса на металл

Минстрой разработал план по увеличению использования стали при строительстве школ, детсадов и жилья, в том числе в программах реновации. Это нужно для стимулирования внутреннего спроса на фоне запрета на экспорт стали в Европу

Фото: АГН «Москва»

Власти планируют изменить строительные и пожарные нормы, для того чтобы загрузить металлургические предприятия. Это следует из проекта «дорожной карты» по расширению области применения стали в строительстве, подготовленного Минстроем. У РБК есть проект документа, который министерство разослало заинтересованным ведомствам и организациям в конце апреля. Представители госкомпании «Дом.РФ» и «Северстали» подтвердили, что получили этот проект плана для рассмотрения.

В пресс-службе Минстроя подтвердили разработку проекта, но не уточнили, когда «дорожная карта» будет утверждена. Минпромторг получил этот план и согласовал его «без значительных замечаний», сообщили в пресс-службе ведомства. Совместно с отраслью и другими федеральными органами исполнительной власти министерство сейчас прорабатывает «уточняющие корректировки, позволяющие предусмотреть реализацию в качестве оперативных мер мероприятий, направленных на расширение области применения отдельных видов оцинкованных металлоконструкций», — добавили там.

Зачем менять строительные нормы

Из сопроводительного письма к проекту «дорожной карты» следует, что она разработана в том числе для дополнительной загрузки российских металлургических предприятий. Меры по стимулированию и расширению применения металлоконструкций в строительстве подготовлены для обеспечения потребления металла, передал РБК через пресс-службу замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.

«Цель реализации плана — остановить наблюдаемое снижение спроса на сталь и обеспечить его быстрое восстановление», — уточняет представитель компании Evraz, которая среди прочих участвовала в разработке документа. Он назвал строительство крупных промышленных и инфраструктурных проектов, а также жилищное и социальное строительство основными драйверами потребления металла.

Сейчас, по данным Минпромторга, более 50% внутреннего спроса на продукцию металлургов приходится на строительный сектор. План, подготовленный Минстроем, рассчитан на 2022–2026 годы, но в нем не уточняется, насколько он может увеличить потребление стали в России. «Учитывая, что строительный сектор является основным драйвером потребления металла, данный план позволит увеличить потребление и листового, и сортового проката, и труб», — отметили в пресс-службе Минпромторга.

Как сталь будут использовать при строительстве жилья

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«Дорожная карта» предполагает рост использования стали в строительстве жилья. Для этого к концу года планируется разработать специальные правила по проектированию жилья на стальном каркасе, а также «оптимизировать требования к огнестойкости несущих стальных строительных конструкций при сохранении уровня безопасности людей и материальных ценностей».

Осенью 2022 года должен быть разработан пилотный проект 17-этажного жилого дома на стальном каркасе, а к ноябрю 2023 года — типовые проекты подобных домов. В плане говорится, что такой тип строительства сократит сроки возведения домов в два-три раза по сравнению с монолитным домостроением. С помощью этих проектов планируется строить жилье, в том числе при реновации жилья и для расселения ветхого и аварийного жилья, следует из документа.

В конце мая Минстрой снял ограничения на строительство жилых домов из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК, вид стального каркаса) для расселения аварийного жилья, раньше строить такие дома для переселенцев не рекомендовалось. Директор по маркетингу Ассоциации развития стального строительства Валерия Древцова называет это решение прорывом для отрасли. На начало 2022 года объем аварийного жилья в России превышал 21 млн кв. м, ежегодно аварийным признают около 2 млн кв. м жилья.

«Разработанные нами типовые проектные решения модульных и каркасных домов могут быть быстро адаптированы под нужды программы реновации», — уверен представитель Evraz. Компания уже участвовала в строительстве многоэтажных жилых апартаментов в Москве, их возводила компания «Ферро-строй», которая принадлежит акционерам Evraz. «Северсталь» разрабатывает проект пилотного жилого дома на стальном каркасе, рассказал представитель компании, не раскрыв деталей.

Для застройщиков, которые готовы строить жилье на стальном каркасе, Минстрой предлагает преференции. Это могут быть льготные кредиты на строительство, скидки в 30% на предоставление земли и льготная ипотека для покупателей. Но в пресс-службе «Дом.РФ» отметили, что предложили Минстрою исключить из мер поддержки льготную ипотеку, поскольку текущая программа субсидируемых кредитов не ограничена по материалам. Все остальные предложения «дорожной карты» в госкомпании поддерживают.

В каких еще стройках Минстрой предлагает использовать сталь План Минстроя предполагает снятие ограничений на применение стальных каркасов для строительства детсадов на более чем 100 мест, школ на более 270 мест и других видов общественных и производственных зданий. К осени 2022 года планируется разработать типовые проекты школ, детсадов и мусоросжигательных заводов с использованием стали. Соисполнителями этих пилотных проектов указаны в том числе «Северсталь» и Evraz. В Evraz уточнили, что уже поставляют сталь на строящиеся мусоросжигательные заводы, а также проектируют и строят школы с применением металлоконструкций. Представитель «Северстали» пояснил, что компания ведет переговоры об участии в строительстве школ. Еще одна возможная область применения стали — строительство быстровозводимых зданий и сооружений на основе стального каркаса, которые будут храниться на складах МЧС и применяться «в чрезвычайных и кризисных ситуациях, зонах бедствий», говорится в документе. С использованием такой технологии планируется строить, например, госпитали, штабы, дома для пострадавших. Программу по строительству таких объектов планируется подготовить к осени. РБК направил запрос в МЧС.

В чем плюсы и минусы использования стали

По данным Ассоциации развития стального строительства, в России на стальном каркасе строится не более 13,5% зданий, в то время как в США доля таких построек составляет около 65%. Такие конструкции традиционно используются в строительстве небоскребов и коммерческой недвижимости, паркингов. В Советском Союзе были примеры строительства жилья на стальном каркасе, по такой технологии построены сталинские высотки в Москве, но массовой технология не стала из-за дороговизны и приоритетного использования металла в военной промышленности. Сейчас на стальном каркасе строится меньше 1% жилья в России.

По данным «Северстали», себестоимость строительства жилья на стальном каркасе на 10% выше. Однако за счет сокращения сроков стройки, а значит, и срока, на который застройщик привлекает проектное финансирование, девелоперы могут сэкономить до 15%.

Заместитель гендиректора девелоперской компании Asterus Константин Ковалев говорит, что cтальные конструкции стоят до двух раз дороже, чем бетонные, но они позволяют увеличить полезную площадь. «Бетонная колонна занимает площадь около 1 кв. м, а стальная балка — в разы меньше», — поясняет он. При использовании металлоконструкций нужно применять дополнительные пожаростойкие материалы, что может создавать дополнительные сложности и повышать стоимость строительства, отмечает Александр Ручьев, президент группы компаний «Основа» и руководитель Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии.

Основной причиной того, что металлоконструкции почти не используются в строительстве жилья, управляющий директор НРА Сергей Гришунин называет отсутствие инфраструктуры для такого строительства и квалифицированных команд сборщиков каркасов. По словам Ручьева, попытки внедрить использование стальных каркасов в строительстве жилья предпринимаются не меньше десяти лет, но не нашли широкого развития, из-за того что в России традиционно используется железобетон. Ручьев утверждает, что жилье из железобетона комфортнее и в нем лучше шумоизоляция.

«Металлурги пытаются за счет лоббирования этой технологии стимулировать спрос, но, на мой взгляд, стимулировать спрос нужно за счет масштабных инфраструктурных строек», — говорит Ручьев. В «дорожной карте» Минстроя указано, что поддерживать потребление стали планируется в том числе за счет строительства железных и автомобильных дорог, портов и т.п.

Почему понадобилось поддерживать металлургов

Увеличение применения стали в строительстве в Минстрое и Минпромторге начали обсуждать еще в марте 2022 года, после того как в ответ на начало военной операции на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. Крупнейшим российским экспортером на этом направлении была «Северсталь», которая еще до введения запрета прекратила поставки в Европу, потому что ее основной владелец Алексей Мордашов среди первых оказался под санкциями.

Металлурги переориентировали часть поставок из Европы в Азию, но были вынуждены давать скидки до 25%. Кроме того, по данным ассоциации «Русская сталь», в которую входят крупнейшие металлургические компании, с мая резко сократился объем заказов на поставку стали на внутреннем рынке.

В итоге металлурги стали снижать объемы производства: мощности Магнитогорского металлургического комбината к концу мая оказались загружены на 40% ниже, чем в январе—феврале 2022 года. По данным Минпромторга, загрузка сортопрокатных мощностей, на которых в основном выпускается стальная продукция для строительной отрасли, снизилась на 20%.

По прогнозу Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), внутренний спрос на сталь в России упадет в 2022 году на 20%, до 35,1 млн т. Но министр промышленности и торговли Денис Мантуров допускает снижение спроса на сталь менее чем на 10%.