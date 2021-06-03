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Новак опроверг подводку газа к участкам по принципу «бери или плати»

О том, что доведение газа до земельных участков может проводиться по такой схеме, ранее сообщил «Интерфакс». «Такая тема у меня не обсуждалась на совещании, это неправильная информация», — сказал Новак
«Газпром» GAZP ₽271,73 +0,21% Купить
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Подключение участков к газу будет оплачивать оператор, а принцип «бери или плати» в социальной газификации не обсуждался. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер Александр Новак.

«Такая тема у меня не обсуждалась на совещании, это неправильная информация, которая прозвучала в СМИ», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в соответствии с поручениями и посланием президента Владимира Путина инфраструктура до границ участков россиян будет доведена не за счет населения, а за счет газораспределительных организаций, то есть оператора газификации. «Поэтому никаких условий здесь нет по поводу подключения с точки зрения возврата стоимости подключения в зависимости от того, будет потребляться газ или нет», — отметил вице-премьер.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

О том, что решение о бесплатном подключении граждан к газу будет увязано с их обязанностью начать его потребление в течение года или оплатить расходы на подключение, было обсуждено на совещании у Новака, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

По его словам, Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разработать и до 20 июня внести проекты постановлений, предусмотрев такое условие. Собеседник агентства утверждал, что вице-премьер также поручил ФАС проработать вопрос увеличения предельного размера использования специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа с 70 до 100% для покрытия выпадающих доходов газораспределительной организации, связанных с догазификацией.

Сделать подведение газа к участкам частных домовладений бесплатным для граждан в апрельском послании Федеральному собранию предложил Владимир Путин. Он указал на то, что у граждан часто не хватает на это денег, из-за чего даже в населенных пунктах, расположенных возле магистральных газопроводов, может не быть газа. Тогда же президент попросил правительство совместно с властями регионов разработать «четкий план газификации таких домохозяйств».

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1 июня Госдума приняла закон о бесплатной подводке газа к участкам. Нижняя палата парламента приняла поправки в законодательство за один день в два чтения. На следующий день Совет Федерации одобрил закон, согласно которому доведение газа до земельного участка может проводиться за счет средств государства, а уже на территории участка подключение газа к дому жители будут оплачивать самостоятельно.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
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