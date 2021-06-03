Новак опроверг подводку газа к участкам по принципу «бери или плати»

О том, что доведение газа до земельных участков может проводиться по такой схеме, ранее сообщил «Интерфакс». «Такая тема у меня не обсуждалась на совещании, это неправильная информация», — сказал Новак

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Подключение участков к газу будет оплачивать оператор, а принцип «бери или плати» в социальной газификации не обсуждался. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер Александр Новак.

«Такая тема у меня не обсуждалась на совещании, это неправильная информация, которая прозвучала в СМИ», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в соответствии с поручениями и посланием президента Владимира Путина инфраструктура до границ участков россиян будет доведена не за счет населения, а за счет газораспределительных организаций, то есть оператора газификации. «Поэтому никаких условий здесь нет по поводу подключения с точки зрения возврата стоимости подключения в зависимости от того, будет потребляться газ или нет», — отметил вице-премьер.

О том, что решение о бесплатном подключении граждан к газу будет увязано с их обязанностью начать его потребление в течение года или оплатить расходы на подключение, было обсуждено на совещании у Новака, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.