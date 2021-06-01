Госдума приняла закон о бесплатной подводке газа к участкам

Госдума за один день в два чтения приняла поправки в законодательство, которые позволяют собственникам частных домов бесплатно подводить газовые трубы к своим участкам. Такую меру поддержки предлагал Путин в своем послании

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Госдума на заседании 1 июня провела второе и третье чтение законопроекта об изменениях в закон о газоснабжении в России, согласно которому газ до границ участков будут подводить не привлекая средств граждан. Об принятии закона сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Уже на территории земельного участка подключение газа к дому жители будут оплачивать самостоятельно.

Согласно закону, в России будет создан институт единого оператора газификации. Им станет «Газпром», который выступает собственником единой системы газоснабжения, с дочерними компаниями.

«Законопроект позволит огромному количеству людей — не только тем, кто проживает на селе, — подключиться к газу. Уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров и угля, а значит жизнь человека станет более комфортной», — пояснил Володин.