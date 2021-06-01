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Общество ,  
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Госдума приняла закон о бесплатной подводке газа к участкам

Госдума за один день в два чтения приняла поправки в законодательство, которые позволяют собственникам частных домов бесплатно подводить газовые трубы к своим участкам. Такую меру поддержки предлагал Путин в своем послании
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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Госдума на заседании 1 июня провела второе и третье чтение законопроекта об изменениях в закон о газоснабжении в России, согласно которому газ до границ участков будут подводить не привлекая средств граждан. Об принятии закона сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Уже на территории земельного участка подключение газа к дому жители будут оплачивать самостоятельно.

Согласно закону, в России будет создан институт единого оператора газификации. Им станет «Газпром», который выступает собственником единой системы газоснабжения, с дочерними компаниями.

«Законопроект позволит огромному количеству людей — не только тем, кто проживает на селе, — подключиться к газу. Уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров и угля, а значит жизнь человека станет более комфортной», — пояснил Володин.

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Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Сделать подведение газа к участкам частных домовладений бесплатным для граждан в апрельском послании Федеральному собранию предложил Владимир Путин. Он указал на то, что у граждан часто не хватает на это денег, из-за чего даже в населенных пунктах, расположенных возле магистральных газопроводов, может не быть газа. Тогда же президент попросил правительство совместно с властями регионов разработать «четкий план газификации таких домохозяйств».

Авторами законопроекта выступили председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов, глава думского комитета по энергетике Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.

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Авторы
Татьяна Стекольникова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
газификация Госдума
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