Эксперты оценили влияние нового закона на тариф за подведение газа

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Старое ценообразование при подведении газа, когда ценники могли доходить до 1 млн руб., уйдет в прошлое. Такое мнение высказала РБК исполнительный директор Ассоциации «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.

«Старые ценники, когда реально потребитель мог потратить до 1 млн руб. и даже более, в случае если трубу нужно было тянуть на большие расстояния, — они уйдут в прошлое», — утверждает она.

Она сообщила, что цена на непосредственное подключение дома к сети газоснабжения в Подмосковье, например, составляет около 60 тыс. руб., однако варьируется от региона к региону. В результате реформы, однако, цена не опустится исключительно до стоимости самого подключения, «вот этих вот 60 тыс. руб.», ведь необходимость покупать дополнительное оборудование все равно будет сохраняться.

Председатель Жилищного союза, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ России, юрист Константин Крохин солидарен с мнением Разворотневой и считает, что «ценники в 1,5–2 млн руб., все ценообразование, основанное на удаленности, станет мягче».