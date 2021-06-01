Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 73,24 (-0,06) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 89,6 (+0,22) Инвестиции, 13:50
Когда можно увидеть звездный дождь в этом году РБК и ПСБ, 19:32 СК Белоруссии разрешил консулу посетить россиянина Дудникова Общество, 19:28 Эксперты оценили влияние нового закона на тариф за подведение газа Общество, 19:24 В Москве назвали улицы в честь легенд ЦСКА, «Спартака» и «Торпедо» Спорт, 19:23 Где найти третью вакцину, ЦБ назвал нелегальные компании. Главное за день Общество, 19:20 «Токсичность» нефти — не приговор для инвестора. Цены продолжат рост Инвестиции, 19:16 В Goldman Sachs назвали цифровые валюты аналогом меди для инвесторов Крипто, 19:11 На Ульяновском автозаводе задержали предполагаемых похитителей запчастей Общество, 19:04 Кремль оценил решение США отказаться от санкций против «Северного потока» Политика, 19:00 Робот-чиновник: как боты меняют рынок госуслуг в России и мире Индустрия 4.0, 19:00 ВОЗ одобрила вторую китайскую вакцину от коронавируса Общество, 18:38 «Момент для фиксации прибыли». Как рост налогов скажется на металлургах Инвестиции, 18:22 Минпромторг поспорил с Минсельхозом из-за цен на яйца Экономика, 18:20 Суд в Москве заочно арестовал напавшую на посольство в Киеве россиянку Общество, 18:17
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Эксперты оценили влияние нового закона на тариф за подведение газа

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Старое ценообразование при подведении газа, когда ценники могли доходить до 1 млн руб., уйдет в прошлое. Такое мнение высказала РБК исполнительный директор Ассоциации «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.

«Старые ценники, когда реально потребитель мог потратить до 1 млн руб. и даже более, в случае если трубу нужно было тянуть на большие расстояния, — они уйдут в прошлое», — утверждает она.

Она сообщила, что цена на непосредственное подключение дома к сети газоснабжения в Подмосковье, например, составляет около 60 тыс. руб., однако варьируется от региона к региону. В результате реформы, однако, цена не опустится исключительно до стоимости самого подключения, «вот этих вот 60 тыс. руб.», ведь необходимость покупать дополнительное оборудование все равно будет сохраняться.

Председатель Жилищного союза, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ России, юрист Константин Крохин солидарен с мнением Разворотневой и считает, что «ценники в 1,5–2 млн руб., все ценообразование, основанное на удаленности, станет мягче».

По его мнению, больше нельзя будет «предъявлять метры» при проведении газа до дома, деньги на это теперь будет тратить государство и идти они будут из местных бюджетов.

«У людей появится возможность получить газ в тех местах, куда раньше его не тянули из-за удаленности. С другой стороны, я сомневаюсь, что непосредственные расходы на подключение газа уменьшатся», — отметил он.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

Крохин уточнил, что из-за монопольного характера Мособлгаза на территории столицы и Московской области вряд ли получится полностью уйти от цен от 700 тыс. до 1,5 млн руб. за подключение к дому.

Госдума приняла закон о бесплатной подводке газа к участкам
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

1 июня Госдума в двух чтениях приняла закон о бесплатной подводке газа к участкам. Так, в России будет создан институт единого оператора газификации, которым станет «Газпром».

«Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. И добавил, что на территории земельного участка подключение газа к дому жители будут оплачивать самостоятельно.

21 апреля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать подведение газа к участкам частных домовладений бесплатным для граждан. Он указал, что у людей часто не хватает на это денег, из-за чего даже в населенных пунктах, расположенных возле магистральных газопроводов, может не быть газа. «Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет», — посетовал он.

газификация Госдума частные дома эксперты новости
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Госдума приняла закон о бесплатной подводке газа к участкам
Общество
«Газпром» пообещал бесплатную газификацию небольших частных домов
Общество
Мишустин подписал «дорожную карту» по газификации регионов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter