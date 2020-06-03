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СМИ узнали об отказе властей в допподдержке дальневосточных авиакомпаний

Власти отказались продлить сертификаты летной годности и снять ограничения по числу пассажиров и взлетной массе на судах с одним двигателем, а также ограничить полеты зарубежных компаний после снятия карантина, пишет «Коммерсантъ»
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Правительство отказало авиакомпаниям Дальнего Востока и Крайнего Севера в дополнительных мерах поддержки. Об этом говорится в ответе Минэкономразвития на обращение полномочного представителя Совфеда в госорганах по вопросам развития Дальнего Востока Анатолия Широкова, направленное в марте премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил «Коммерсантъ».

Власти отказались продлить авиакомпаниям сертификаты летной годности сверх установленного срока и снять ограничения по количеству пассажиров и взлетной массе на судах с одним двигателем, поскольку это может снизить безопасность полетов, пишет издание. Помимо этого Минэкономразвития отказалось ограничить полеты иностранных компаний после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В ведомстве отметили, что такое решение противоречило бы Конвенции о международной гражданской авиации.

Как отмечает издание, ряд авиакомпаний Дальнего Востока по просьбе Широкова уже включили в список системообразующих предприятий. Это «Хабаровские авиалинии», «Чукотавиа» и «Полярные авиалинии». В указанный перечень также могут войти «Русские вертолетные системы» и «Национальная служба санитарной авиации», подконтрольная госкорпорации «Ростех», говорится в ответе Минэкономразвития.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

По мнению Широкова, без своевременной поддержки региональных компаний может возникнуть риск их остановки или критического снижения объемов перевозок.

В Минтрансе отметили, что сейчас дальневосточные авиакомпании платят за аэронавигационное обслуживание по льготной ставке, которая составляет 1% от полной. В Минэкономразвития на запрос издания не ответили.

На фоне распространения коронавируса в конце марта правительство приостановило все международные рейсы. Исключение коснулось лишь вывозных рейсов и рейсов для возвращения россиян из-за рубежа. Во второй половине марта резко стал сокращаться спрос и на полеты по России. В апреле российские авиакомпании перевезли лишь 771,2 тыс. пассажиров, что на 91,8% меньше уровня прошлого года.

В начале апреля правительство утвердило список пострадавших от последствий эпидемии коронавируса отраслей, в который вошли и авиаперевозки. Согласно поручению правительства, государство выделит российским авиакомпаниям 23,4 млрд руб.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Дальний Восток, авиакомпании, господдержка
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