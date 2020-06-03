СМИ узнали об отказе властей в допподдержке дальневосточных авиакомпаний

Власти отказались продлить сертификаты летной годности и снять ограничения по числу пассажиров и взлетной массе на судах с одним двигателем, а также ограничить полеты зарубежных компаний после снятия карантина, пишет «Коммерсантъ»

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Правительство отказало авиакомпаниям Дальнего Востока и Крайнего Севера в дополнительных мерах поддержки. Об этом говорится в ответе Минэкономразвития на обращение полномочного представителя Совфеда в госорганах по вопросам развития Дальнего Востока Анатолия Широкова, направленное в марте премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил «Коммерсантъ».

Власти отказались продлить авиакомпаниям сертификаты летной годности сверх установленного срока и снять ограничения по количеству пассажиров и взлетной массе на судах с одним двигателем, поскольку это может снизить безопасность полетов, пишет издание. Помимо этого Минэкономразвития отказалось ограничить полеты иностранных компаний после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В ведомстве отметили, что такое решение противоречило бы Конвенции о международной гражданской авиации.

Как отмечает издание, ряд авиакомпаний Дальнего Востока по просьбе Широкова уже включили в список системообразующих предприятий. Это «Хабаровские авиалинии», «Чукотавиа» и «Полярные авиалинии». В указанный перечень также могут войти «Русские вертолетные системы» и «Национальная служба санитарной авиации», подконтрольная госкорпорации «Ростех», говорится в ответе Минэкономразвития.

По мнению Широкова, без своевременной поддержки региональных компаний может возникнуть риск их остановки или критического снижения объемов перевозок.