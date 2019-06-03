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СК возбудил дело о хищениях на «Тольяттиазоте» на 2,5 млрд руб.
По версии следствия, в Тольятти действовало преступное сообщество, которое завладело имуществом, принадлежавшим ОАО «Тольяттиазот», и уклонилось от уплаты налогов
Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

В Тольятти действовало преступное сообщество, которое смогло завладеть имуществом «Тольяттиазота» более чем на 2 млрд руб., сообщает Следственный комитет. По данным СК, к делу также причастно руководство и сотрудники компании, ее дочерних структур и аффилированного Тольяттихимбанка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК (организация преступного сообщества и участие в нем; мошенничество; уклонение от уплаты налогов).

Как сообщается на сайте СК, по делу проходят 12 человек: Владимир Махлай, Александр Коренченко, Александр Макаров, Евгений Королев, Алексей Виноградов, Ксения Балашова, Александр Попов, Сергей Махлай, Ольга Камашева, Андрей Мизгирев, Людмила Милосердова, Эндрю Циви.

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Бывших руководителей «Тольяттиазота» обвинили в создании группировки

По версии следствия, преступное сообщество было создано в Тольятти еще в 1997 году, его возглавлял Владимир Махлай. В 2002–2004 годах остальные фигуранты вошли в состав уже созданной группы и решили завладеть имуществом «Тольяттиазота» и других лиц.

Попов в соучастии с другими членами преступной организации Махлая в 2005–2009 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие «Тольяттиазоту» объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб. В 2008 году фигуранты дела уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 млн руб. В 2009–2010 годах они приобрели путем мошенничества право на принадлежащий «Тольяттиазоту» земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн руб.

Одному из участников преступного сообщества Александру Попову (председатель правления АКБ «Тольяттихимбанк») предъявлены обвинения, он арестован.

В «Тольяттиазоте» несколько лет продолжается конфликт между акционерами. В 2008 году «Уралхим» Дмитрия Мазепина приобрел почти 10% предприятия у «Реновы». А в 2012 году по заявлению «Уралхима» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантами которого стали Владимир Махлай и его сын Сергей. Сейчас они заочно арестованы и находятся в международном розыске. По версии следствия, в течение нескольких лет «Тольяттиазот» экспортировал аммиак и карбамид через компании Ameropa и Nitrochem Distribution (принадлежал Эндрю Циви, сыну партнера Владимира Махлая Феликса Циви). В итоге «Тольяттиазоту» был нанесен ущерб на сумму не менее $550 млн. В конце декабря Генпрокуратура направила дело в Комсомольский районный суд Тольятти.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: «Тольяттиазот», уголовное дело, ГСУ СКР
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