СК возбудил дело о хищениях на «Тольяттиазоте» на 2,5 млрд руб.

СК возбудил дело о хищениях на «Тольяттиазоте» на 2,5 млрд руб.

По версии следствия, в Тольятти действовало преступное сообщество, которое завладело имуществом, принадлежавшим ОАО «Тольяттиазот», и уклонилось от уплаты налогов

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

В Тольятти действовало преступное сообщество, которое смогло завладеть имуществом «Тольяттиазота» более чем на 2 млрд руб., сообщает Следственный комитет. По данным СК, к делу также причастно руководство и сотрудники компании, ее дочерних структур и аффилированного Тольяттихимбанка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК (организация преступного сообщества и участие в нем; мошенничество; уклонение от уплаты налогов).

Как сообщается на сайте СК, по делу проходят 12 человек: Владимир Махлай, Александр Коренченко, Александр Макаров, Евгений Королев, Алексей Виноградов, Ксения Балашова, Александр Попов, Сергей Махлай, Ольга Камашева, Андрей Мизгирев, Людмила Милосердова, Эндрю Циви.

По версии следствия, преступное сообщество было создано в Тольятти еще в 1997 году, его возглавлял Владимир Махлай. В 2002–2004 годах остальные фигуранты вошли в состав уже созданной группы и решили завладеть имуществом «Тольяттиазота» и других лиц.