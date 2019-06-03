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Бывших руководителей «Тольяттиазота» обвинили в создании группировки
По данным следствиям, участники созданной экс-руководителями ПАО «Тольяттиазот» ОПГ похитили у компании выручку на сумму около 85 млрд руб., а также дорогостоящее оборудование и земельные участки
Фото: Сергей Воронин / «Коммерсантъ»

Бывших руководителей и топ-менеджеров ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) и связанных с ними лиц обвинили в создании организованной преступной группировки (ОПГ), ч. 3 ст. 210 УК РФ, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, уголовное дело возбуждено одним из старших следователей по особо важным делам при председателе Следственного комитета России (СК).

«Коммерсантъ» сообщает, что финансовые операции в интересах членов ОПГ проводились через Тольяттихимбанк. О том же заявил и один из акционеров ТОАЗа, признанная потерпевшей по делу компания «Уралхим».

«Для сокрытия преступлений и легализации денежных средств, полученных незаконным путем, организованное преступное сообщество использовало незаконные финансовые схемы, которые осуществлялись через АКБ «Тольяттихимбанк». Выведенную прибыль участники ОПГ размещали на депозитах офшорных компаний в этом финансовом учреждении под высокие процентные ставки, приобретались векселя АКБ «Тольяттихимбанк» с начислением процентов, чтобы создать иллюзию легального происхождения денег», — говорится в сообщении «Уралхима», поступившем в РБК.

Общество
Прокуратура направила в суд дело о хищении 85 млрд руб. у «Тольяттиазота»

По данным компании, Басманный суд Москвы уже арестовал председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова по обвинению в участии в ОПГ. Его арест подтвердила и пресс-служба ТОАЗа, выразившая возмущение этим действием правоохранительных органов.

«Мы оцениваем его арест фактически как захват заложника и очередное звено в цепи противоправных действий, направленных на рейдерский захват ПАО «ТОАЗ» миноритарными акционерами предприятия — АО «ОХК «УралХим» и Е.Я. Седыкиным (в 2017 году миноритарный акционер ТОАЗа Евгений Седыкин был признан виновным в подделке протокола собрания акционеров компании. — РБК). Ведь АО «Тольяттихимбанк» является номинальным держателем и депозитарием крупного пакета акций ПАО «ТОАЗ» (по данным СПАРК, доля составляет 70,76%. — РБК). Считаем абсолютно недопустимым подобные методы давления на людей. Мы требуем незамедлительно освободить Александра Попова!» — говорится в заявлении ТОАЗа.

По данным «Коммерсанта», новое дело в отношении экс-руководства завода объединено в одно производство с так называемым большим расследованием в отношении бывших руководителей ТОАЗа, которое ведется с 2012 года. В рамках этого уголовного дела, обвинительное заключение по которому Генпрокуратура утвердила в конце 2017 года, в Комсомольском районном суде Тольятти рассматриваются, в частности, обвинения в хищении выручки ТОАЗа на общую сумму около 85 млрд руб. Кроме того, по данным следствия, бывшие руководители ТОАЗа, в том числе экс-гендиректор компании Евгений Королев, виновны в потере ряда активов, в том числе комплекса производства метанола с земельным участком, проданных примерно на 0,5 млрд руб. дешевле рыночной цены. Все обвиняемые по данному делу находятся в международном розыске.

«Мы не исключаем, что в ходе расследования нового уголовного дела будут выявлены и другие нарушения российского законодательства, такие как отмывание денежных средств, полученных нелегальным путем, факты коррупции и другие незаконные деяния», — заявил заместитель гендиректора «Уралхима» Дмитрий Татьянин, пообещав, что компания как акционер ТОАЗа (по данным СПАРК, «Уралхиму» принадлежит 9,96% в его капитале) будет всеми законными способами отстаивать свои права на возмещение материального ущерба.

В то же время в пресс-службе ТОАЗа заявили, что видят в аресте Попова попытку оказать давление на проходящий в Комсомольском суде Тольятти судебный процесс и «повлиять на принимаемое судом решение».

Авторы: Евгений Калюков, Светлана Бурмистрова
Теги: «Уралхим», «Тольяттиазот»
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