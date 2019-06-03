Бывших руководителей «Тольяттиазота» обвинили в создании группировки

По данным следствиям, участники созданной экс-руководителями ПАО «Тольяттиазот» ОПГ похитили у компании выручку на сумму около 85 млрд руб., а также дорогостоящее оборудование и земельные участки

Фото: Сергей Воронин / «Коммерсантъ»

Бывших руководителей и топ-менеджеров ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) и связанных с ними лиц обвинили в создании организованной преступной группировки (ОПГ), ч. 3 ст. 210 УК РФ, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, уголовное дело возбуждено одним из старших следователей по особо важным делам при председателе Следственного комитета России (СК).

«Коммерсантъ» сообщает, что финансовые операции в интересах членов ОПГ проводились через Тольяттихимбанк. О том же заявил и один из акционеров ТОАЗа, признанная потерпевшей по делу компания «Уралхим».

«Для сокрытия преступлений и легализации денежных средств, полученных незаконным путем, организованное преступное сообщество использовало незаконные финансовые схемы, которые осуществлялись через АКБ «Тольяттихимбанк». Выведенную прибыль участники ОПГ размещали на депозитах офшорных компаний в этом финансовом учреждении под высокие процентные ставки, приобретались векселя АКБ «Тольяттихимбанк» с начислением процентов, чтобы создать иллюзию легального происхождения денег», — говорится в сообщении «Уралхима», поступившем в РБК.

По данным компании, Басманный суд Москвы уже арестовал председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова по обвинению в участии в ОПГ. Его арест подтвердила и пресс-служба ТОАЗа, выразившая возмущение этим действием правоохранительных органов.