Крупнейший банк США подал в суд на ВТБ

Банк JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ за попытку разморозить активы на $439 млн

ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками. Российский банк через петербургский суд требует вернуть заблокированные активы, американский банк напоминает, что более 15 лет назад они договорились решать все споры в суде Нью-Йорка

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Американский банк JPMorgan Сhase подал в суд против ВТБ, требуя прекратить его усилия по взысканию $439,46 млн с заблокированного в рамках санкций счета. Иск подан в федеральный суд Манхэттена (.pdf).

JPMorgan Сhase напомнил, что ВТБ открыл в корреспондентский счет в 2008 году в долларах для обработки транзакций через финансовую систему США. Тем самым он согласился с условиями ведения счетов в этом банке: например тем, что корреспондентский счет будет регулироваться законами США, и любой счет может быть заморожен, если это потребуется из-за санкций, а любая спорная ситуация будет рассматриваться только в суде Нью-Йорка. После введения американских санкций против ВТБ два года назад JPMorgan Сhase перевел $439,46 млн на специальный внутренний заблокированный счет.

Банк указал, что действия ВТБ стали «вопиющим нарушением» соглашения о рассмотрении споров только в Нью-Йорке. В иске указывается, что ВТБ обратился в этом году с требованием вернуть деньги, но законодательство США запрещает выплачивать $439,46 млн. JPMorgan Сhase подозревает, что ВТБ, в случае положительного решения российского суда, постарается добиться ареста его активов.

Речь идет об иске, который накануне, 17 апреля, подал ВТБ в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области к девяти структурам JP Morgan Chase, в том числе его российскую дочернюю организацию — банк «Дж П Морган Банк Интернешнл».

ВТБ оценивает общий объем заблокированных активов (с учетом банка «ФК Открытие») в примерно 900 млрд руб., точная величина может варьироваться из-за колебания курса. Банк видит три пути обеспечения хотя бы частичного возврата средств: путем реорганизации, судебных исков и продажи другим подсанкционным банкам с дисконтом, рассказывал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Причем судебные перспективы осложняются президентским указом от 3 января, в рамках которого были запрещены взыскания по счетам типа «С», принадлежащих нерезидентам.

JPMorgan — крупнейший банк США практически по всем показателям, отмечала Financial Times по результатам прошлого года. За первые девять месяцев 2023-го он заработал в США $38,9 млрд прибыли — около 18% от общего объема прибыли в американском банковском секторе. По подсчетам Bloomberg, сейчас JPMorgan стоит больше, чем два его следующих по величине конкурента, вместе взятые. Его рыночная стоимость составляет около 27% от общей стоимости американского банковского индекса KBW Bank Index, в который входят 24 американских банка.