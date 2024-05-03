Один из крупнейших мировых логистов остановил ликвидацию бизнеса в России

Maersk, в 2022 году объявивший о прекращении работы в России, передумал ликвидировать местный бизнес и даже докапитализировал его. Но деятельность в стране компания не ведет и указывает на преференции для российских логистов

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Датская A.P. Moller — Maersk (Maersk) отказалась от плана ликвидировать свой российский бизнес, следует из документов бухгалтерской отчетности ее местных «дочек» за 2023 год. Операционную деятельность компания вела, в частности, через ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск». В марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Maersk заявила о прекращении работы в России. Соответствующие юридические процедуры относительно ликвидации обоих ООО официально начались осенью 2022-го.

Но, как следует из документов, процесс ликвидации был остановлен в 2023 году по решению структур-учредителей головной компании — в отношении «Маэрск» это произошло в июне, в ООО «Маэрск Солюшнс» — в сентябре. Кроме того, уже в феврале 2024-го «Маэрск» получил дополнительно 20 млн руб. в качестве дополнительного вклада в имущество общества. При среднегодовой численности сотрудников в обеих компаниях за прошлый год по одному человеку, в конце ноября 2023-го и в январе 2024-го оба ООО продлили еще на 11 месяцев аренду своих офисов в Москве и Санкт-Петербурге.

Уже по итогам первых шести месяцев 2022-го ущерб от сокращения количества операций в России оценивался головной Maersk в $624 млн. В связи с нахождением в ликвидации в 2023 году обе российские «дочки» отчитались о том, что операционную деятельность не вели и выручку не получали. Как указывает «Маэрск Солюшнс», геополитическая ситуация в 2023 году продолжала «оставаться напряженной, введены многосторонние санкции, изменены принципы международного налогообложения, которые влияют на логистическую отрасль». «В связи с вводимыми санкциями и ограничениями для работы иностранных логистических организаций на российском рынке появилось много российских логистических компаний, таким образом, возникает риск невостребованности оказываемых ООО услуг, а именно то, что российские организации, при выборе поставщиков, будут определяться в пользу организаций Российской Федерации и иных организаций из дружественных стран, определенных правительством Российской Федерации», — указывается в отчетности.

Из-за этих факторов, а также из-за отсутствия операционной деятельности, компания указала на «существенную неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность». Но ООО «располагает достаточными денежными средствами на счетах для продолжения своей деятельности». О планах по возобновлению процедуры ликвидации в отчетных документах не значится.

РБК направил запрос в Maersk.

Чем известен Maersk Maersk — один из мировых лидеров в морских контейнерных перевозках и портовых услугах, в мае 2022 года на нее приходилась шестая часть всех контейнерных перевозок в мире. Компания работает в более чем 130 странах, в структуру входят 750 юридических лиц. Компания обслуживала международные морские контейнерные перевозки из российских портов в страны Европы. С 2012 года контролировала долю портового холдинга Global Ports, который управляет контейнерными терминалами на Балтике, Черном море и Дальнем Востоке. Ее она выкупила за $860 млн у предыдущего владельца — компании «Н-Транс». Впоследствии в капитал Global Ports вошла российская группа компаний «Дело» Сергея Шишкарева. После начала СВО на Украине в 2022 году Maersk объявил об уходе из российского рынка. Компания продала «Делу» долю в Global Ports в августе 2022 года, сумма сделки не раскрывалась. В начале 2023 года Maersk продал склады в Петербурге и Новороссийске кипрскому офшору IG Finance Development Limited оценочно за 1,5 млрд руб. Летом 2023 года компании «Полярная Звезда» продан весь парк из 800 рефрижераторных контейнеров.

В апреле 2022 года бывший гендиректор ГК «Дело» Дмитрий Паньков говорил, что из России на тот момент ушло 14 из 20 основных международных контейнерных линий, на которые приходилось 70-80% грузопотока.

В России до 2022 года работала также французская CMA CGM, которая предлагала морские сервисы в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Находке, Новороссийске, Таганроге, Калининграде. Компания владела 50% логистического оператора »Логопер», которые продала второму собственнику, бывшему топ-менеджеру РЖД Александру Кахидзе за символический €1. ООО «Сиэмэй Сиджиэм Русь» («дочка» CMA CGM), судя по отчетности в 2023 году существенно сократила деятельность в России. Выручка компании упала с 380 млн руб. в 2022 году до 57,9 млн руб. в прошлом. Валовая прибыль упала с 379,1 млн руб. до 57,2 млн руб. Компания второй год подряд работает в убыток: в 2022 году чистый убыток составил 135,8 млн руб., в 2023-м — 178,8 млн руб.

Но не все операторы, несмотря на более ранние заявления, прекратили работу в России окончательно. В апреле 2024 года на ежегодном съезде РСПП глава FESCO Андрей Северилов, выступая на пленарном заседании, попросил у президента Владимира Путина ввести приоритет для российских логистических компаний при обслуживании в российских портах. По его словам, западные компании сейчас пытаются вернуться на российский рынок, при этом работа российских судоходных операторов в европейских портах запрещена. В качестве примера он привел швейцарскую компанию MSC, которая после введения Евросоюзом антироссийских санкций сократила свою работу в российских портах, но полностью из России не ушла.