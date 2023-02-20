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Maersk продала склады в Санкт-Петербурге и Новороссийске

Датская Maersk объявила о продаже логистических центров в Новороссийске и Петербурге
Вид на логическую площадку в Новороссийске
Вид на логическую площадку в Новороссийске (Фото: maersk.com)

Датская A.P. Moller — Maersk, которая занимается контейнерными перевозками и управлением портами, продала свои логистические площадки в Санкт-Петербурге и Новороссийске, сообщается на сайте компании.

«Продажа Maersk двух площадок является следствием принятого в марте 2022 года решения о прекращении деятельности в России», — говорится в сообщении. Их приобрела компания IG Finance Development Limited, зарегистрированная на Кипре. Сделка получила разрешения регулирующих органов России и ЕС и вступила в силу 17 февраля.

После сделки IG Finance Development Limited договорилась с российским импортером продуктов «Ароса» об управлении двумя этими площадками.

Maersk добавила, что у нее было 50 сотрудников на двух указанных площадках, все они перейдут на работу в новую компанию.

В Петербурге у Maersk был комплекс для обработки рефрижераторных контейнеров площадью 23,5 тыс. кв. м, под Новороссийском — объект площадью 28,7 тыс. кв. м и вместимостью 1,5 тыс. контейнеров (TEU).

В конце августа Maersk сообщила, что договорилась о продаже 30,75% крупнейшего актива в России Global Ports группе «Дело» Сергея Шишкарева. На момент остановки торгов (Лондонская биржа остановила их, как и торги акциями большинства других компаний в России, 3 марта) ее капитализация составляла $121,3 млн. Исходя из этой оценки, 30,75% акций компании стоили $37,3 млн. По оценке гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, справедливая стоимость этих акций на начало 2022 года составляла не менее $200 млн, однако с учетом геополитической ситуации сделка была заключена с дисконтом и цена пакета, скорее всего, не превысила 6 млрд руб. (около $100 млн).

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Сделка была закрыта 13 сентября, сообщила группа «Дело». В результате доля российской компании в Global Ports увеличилась в два раза — до 61,5%.

После начала военной спецоперации России на Украине и введения западных санкций Maersk объявила о планах постепенного ухода с российского рынка, включая вывоз всех судов и контейнеров. При этом соглашение с «Делом» включает возможность в будущем вернуться к совместному бизнесу с группой.

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