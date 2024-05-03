Суд изъял у структуры Потанина участок в Подмосковье по иску Рослесхоза

Арбитражный суд Московской области постановил изъять у структуры холдинга «Интеррос» около 85 га земли под Клином. Этот участок пересекается с землями лесного фонда — это вызвало споры с Рослесхозом

Владимир Потанин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) об изъятии земельного участка общей площадью 85,5 га в Клинском районе. Об этом говорится в судебном решении, опубликованном 25 апреля в картотеке арбитражных дел.

Ответчиком в процессе выступает компания «Армада», конечный бенефициар которой, по данным ЕГРЮЛ, — холдинг «Интеррос» Владимира Потанина. Именно на балансе этой структуры с 2018 года и находятся земли в Московской области, которые постановил изъять суд, свидетельствует информация из ЕГРН. К спору также привлечен ВЭБ.РФ, следует из материалов дела.

С чем связаны претензии Рослесхоза

Из выписки ЕГРН следует, что «Армада» владеет в Клинском районе участком сельскохозяйственного назначения общей площадью 92 га. Там же сказано, что сам участок был в залоге у ВЭБ.РФ (обременение действовало до 1 апреля 2024 года). Впрочем, в самой госкорпорации РБК сообщили, что ВЭБ вышел из актива и не является залогодержателем.

Спор в отношении этих территорий в Клинском районе длится с 2021 года, следует из материалов дела. Федеральное агентство посчитало, что участок используется с нарушением действующего законодательства — пересекается с землями лесного фонда, а потому незаконно находится в собственности «Армады». Агентство обратилось в суд, чтобы «истребовать из чужого незаконного владения «Армада» и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ» в пользу Российской Федерации часть земельного участка площадью 85,5 га, входящую в состав земель лесного фонда». Заседания по делу неоднократно переносились, кроме того, его рассмотрение несколько раз приостанавливали по жалобе.

Согласно доводам истца, границы указанных участков, имеющих статус земель сельхозназначения, наложились на лесные территории и должны быть изъяты, пояснил РБК и генеральный директор «Армады» Сергей Хворостяный.

В ходе судебного разбирательства было проведено несколько экспертиз по ходатайствам обеих сторон, говорится в решении. Последняя экспертиза от июля 2023 года, инициатором которой выступил Рослесхоз, установила, что фактические ограждения у участка «Армады» отсутствуют, а сам он представляет собой «залесенную местность, по границе которой с восточной стороны протекает река Землеройка». Еще одной проведенной ранее экспертизой было установлено, что на участке располагаются «лесные насаждения возрастом 60–70 лет».

Доказательствами, подтверждающими отнесение спорного земельного участка к землям лесного фонда, стала информация из государственного лесного реестра, говорится в материалах дела. Речь идет о заверенных выписках из таксационных описаний, копиях лесоустроительных планшетов, планах лесных насаждений, картах-схемах лесничеств. Основываясь на данных генплана городского округа Клин, суд посчитал, что спорный участок пересекает границы земель лесного фонда и находится в границах Клинского лесничества.

Площадь пересечения с землями лесного фонда составляет более 92% от всего участка «Армады» и оценивается в 85,5 га, следует из материалов дела. Именно эти земли в итоге суд и постановил изъять, частично удовлетворив иск Рослесхоза, следует из решения.

Представитель Рослесхоза, комментируя решение суда, пообещал предоставить информацию после вступления решения суда в законную силу.

Генеральный директор «Армады» уточнил РБК, что компания планирует обжаловать данное решение и рассчитывает на его пересмотр.

Что такое «Армада»

Владельцами «Армады», судя по данным ЕГРЮЛ, выступают четыре компании — «Лукино девелопмент», «Дмитровские просторы», «Базис» и «Осирис». Последние три структуры, по данным СПАРК, принадлежат многопрофильному холдингу «Интеррос», который специализируется на проектах в сегментах горной добычи и металлургии (37% компании «Норникель»), строительства, туризма, фармацевтики и других. Его основной владелец — Владимир Потанин.

Основным видом деятельности «Армады» указано «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Впрочем, она может заниматься и различными операциями с имуществом, а также выращиванием однолетних кормовых культур, предоставлением услуг в сфере растениеводства, торговлей зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Из пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности компании за 2023 год следует, что ей принадлежит и большое количество земельных участков. Так, в составе основных средств «Армады» указаны площадки в Дмитровском районе: 107 площадок на 3,1 тыс. га в сельских округах Больше-Рогачевское и Покровское, а также 13 площадок на 835 га в поселении Синьковское, предназначенные для сельскохозяйственного производства. Еще 99 участков на 164 га под жилищное строительство принадлежат компании в деревне Лукино Истринского района. В Клинском районе, где находится ставшая предметом спора с Рослесхозом территория, у «Армады» 51 участок общей площадью 1,3 тыс. га. Земельные участки, не являющиеся предметом спора, используются согласно их целевому назначению, заявил РБК Хворостяный.

Как оценивают перспективы спора эксперты

Подобные споры по искам Федерального агентства лесного хозяйства или комитета лесного хозяйства одни из самых распространенных в отношении земель Московской области, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель. По его словам, основная причина появления таких дел — разница между сведениями, которые содержатся в Едином государственном реестре (ЕГРН) и Государственном лесном реестре (ГЛР). Как правило, решение в подобных случаях зависит от результатов судебной экспертизы, которая устанавливает либо наличие, либо отсутствие наложения лесных участков с земельными участками, объясняет он. Кроме того, суд исследует и вопросы, связанные с характеристиками спорных территорий, а также добросовестность их владельцев, добавляет эксперт.

«Армада» может оспорить решение Арбитражного суда Московской области в апелляционной инстанции, но шансы на его пересмотр невелики, считают эксперты. Судом было установлено, что спорный участок состоит преимущественно из многолетних насаждений, указывает Учитель. Соответственно, этот факт должен был быть установлен при осмотре участка до совершения с ним сделок, а покупателю необходимо было удостовериться в том, что такая площадка не может относиться к землям лесного фонда, отмечает он.

Основным аргументом в пользу истца является то, что границы Клинского лесничества утверждены нормативным актом уже более пяти лет назад, а законность этого документа оспорена не была, говорит управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. В теории, «Армада» может настаивать на изменении сроков давности на основании того, что ей не было известно о подписании соответствующего акта, прямо затрагивающего ее интересы, рассуждает Владимирова. Впрочем, на практике в подобных ситуациях суды достаточно редко соглашаются с заявителями, резюмирует она.