NYT узнала о возможном росте цен на продукцию Apple из-за пошлин Трампа

NYT: техника Apple может подорожать после введения Трампом пошлин в 50%

После введения торговых пошлин Apple оказалась перед сложным выбором — либо их платить и терять прибыль, либо заложить расходы в цены на продукцию, пишет NYT. Трамп объяснил эти меры необходимостью восстановить экономику США

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Компания Apple может оказаться в затруднительном положении после введения торговых пошлин США в размере до 50% — их либо придется платить и потерять прибыль, либо заложить расходы в цены на продукцию, пишет The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, самые высокие тарифы США затронут страны, где Apple собирает свои устройства. Речь идет о Вьетнаме (46%), Китае (34%) и Индии (26%). После введения первых торговых пошлин против Китая в 2018 году компания начала переносить производство iPad и AirPods во Вьетнам, а iPhone — в Индию. Доля от их продажи составляет три четверти годового дохода Apple, или почти $400 млрд.

Тарифы на продукцию Apple, импортируемую из Китая, увеличат ежегодные расходы компании на $8,5 млрд и снизят прибыль примерно на $7,85 млрд, или 7%, в 2025 году, пишет NYT со ссылкой на данные аналитиков Morgan Stanley. Как уточняет Bloomberg, итоговая ставка на товары из Китая составит 54%, что повлияет на цепочки поставок Apple, в основе которых «по-прежнему лежит азиатская страна».

Помимо прочего, пошлины окажут влияние и на другие производственные центры Apple. По данным агентства, речь идет о Малайзии (24%), Таиланде (36%) и Ирландии (20%), где собирают некоторые модели компьютеров Mac.

«Apple возьмет эти новые тарифы и введет их в созданные ими товары и в течение нескольких часов поймет, насколько велика проблема», — приводит NYT слова основательницы ИИ-платформы для тестирования электроники Instrumental и бывшей сотрудницы Apple Анны-Катрин Шедлетски.

Представитель Apple отказался от комментариев изданию.

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