NYT узнала о возможном росте цен на продукцию Apple из-за пошлин Трампа
Компания Apple может оказаться в затруднительном положении после введения торговых пошлин США в размере до 50% — их либо придется платить и потерять прибыль, либо заложить расходы в цены на продукцию, пишет The New York Times (NYT).
Как отмечает издание, самые высокие тарифы США затронут страны, где Apple собирает свои устройства. Речь идет о Вьетнаме (46%), Китае (34%) и Индии (26%). После введения первых торговых пошлин против Китая в 2018 году компания начала переносить производство iPad и AirPods во Вьетнам, а iPhone — в Индию. Доля от их продажи составляет три четверти годового дохода Apple, или почти $400 млрд.
Тарифы на продукцию Apple, импортируемую из Китая, увеличат ежегодные расходы компании на $8,5 млрд и снизят прибыль примерно на $7,85 млрд, или 7%, в 2025 году, пишет NYT со ссылкой на данные аналитиков Morgan Stanley. Как уточняет Bloomberg, итоговая ставка на товары из Китая составит 54%, что повлияет на цепочки поставок Apple, в основе которых «по-прежнему лежит азиатская страна».
Помимо прочего, пошлины окажут влияние и на другие производственные центры Apple. По данным агентства, речь идет о Малайзии (24%), Таиланде (36%) и Ирландии (20%), где собирают некоторые модели компьютеров Mac.
«Apple возьмет эти новые тарифы и введет их в созданные ими товары и в течение нескольких часов поймет, насколько велика проблема», — приводит NYT слова основательницы ИИ-платформы для тестирования электроники Instrumental и бывшей сотрудницы Apple Анны-Катрин Шедлетски.
Представитель Apple отказался от комментариев изданию.
объявил о торговых пошлинах до 50% для разных стран мира. Он объяснил необходимость этих мер восстановлением экономики Соединенных Штатов. Также республиканец считает, что на протяжении десятилетий другие страны «грабили» Соединенные Штаты. Наибольшие тарифы в размере 50% затронули Лесото и заморские территории Франции Сен-Пьер и Микелон. Как отмечает NYT, после заявлений Трампа акции Apple на внебиржевом рынке упали на 5,7%.
Читайте РБК в Telegram.
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов