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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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NYT узнала о возможном росте цен на продукцию Apple из-за пошлин Трампа

NYT: техника Apple может подорожать после введения Трампом пошлин в 50%
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
После введения торговых пошлин Apple оказалась перед сложным выбором — либо их платить и терять прибыль, либо заложить расходы в цены на продукцию, пишет NYT. Трамп объяснил эти меры необходимостью восстановить экономику США
Apple AAPL $223,89 +0,31% Купить
Фото: Ming Yeung / Getty Images
Фото: Ming Yeung / Getty Images

Компания Apple может оказаться в затруднительном положении после введения торговых пошлин США в размере до 50% — их либо придется платить и потерять прибыль, либо заложить расходы в цены на продукцию, пишет The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, самые высокие тарифы США затронут страны, где Apple собирает свои устройства. Речь идет о Вьетнаме (46%), Китае (34%) и Индии (26%). После введения первых торговых пошлин против Китая в 2018 году компания начала переносить производство iPad и AirPods во Вьетнам, а iPhone — в Индию. Доля от их продажи составляет три четверти годового дохода Apple, или почти $400 млрд.

Тарифы на продукцию Apple, импортируемую из Китая, увеличат ежегодные расходы компании на $8,5 млрд и снизят прибыль примерно на $7,85 млрд, или 7%, в 2025 году, пишет NYT со ссылкой на данные аналитиков Morgan Stanley. Как уточняет Bloomberg, итоговая ставка на товары из Китая составит 54%, что повлияет на цепочки поставок Apple, в основе которых «по-прежнему лежит азиатская страна».

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Фото:Анна Сергеева для РБК

Помимо прочего, пошлины окажут влияние и на другие производственные центры Apple. По данным агентства, речь идет о Малайзии (24%), Таиланде (36%) и Ирландии (20%), где собирают некоторые модели компьютеров Mac.

«Apple возьмет эти новые тарифы и введет их в созданные ими товары и в течение нескольких часов поймет, насколько велика проблема», — приводит NYT слова основательницы ИИ-платформы для тестирования электроники Instrumental и бывшей сотрудницы Apple Анны-Катрин Шедлетски.

Представитель Apple отказался от комментариев изданию.

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2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о торговых пошлинах до 50% для разных стран мира. Он объяснил необходимость этих мер восстановлением экономики Соединенных Штатов. Также республиканец считает, что на протяжении десятилетий другие страны «грабили» Соединенные Штаты. Наибольшие тарифы в размере 50% затронули Лесото и заморские территории Франции Сен-Пьер и Микелон. Как отмечает NYT, после заявлений Трампа акции Apple на внебиржевом рынке упали на 5,7%.

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политик, президент США
14 июня 1946 года
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