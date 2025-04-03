Dior и Prada отказались от аренды части магазинов в России
Французский модный дом Christian Dior и итальянская Prada Group (бренды Prada и Miu Miu), три года назад заявившие о приостановке работы своих бутиков в России, приняли решение полностью закрыть часть своих магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Это следует из пояснений к бухгалтерским отчетностям российских «дочек» люксовых компаний за 2024 год, которые изучил РБК.
В документах также сказано, что за прошедший год у обоих брендов сократилось и число сотрудников. Если в 2023 году российское подразделение Dior отчитывалась о среднегодовой численности сотрудников в 103 человека, то в 2024 году их осталось 32. У Prada число работников уменьшилось в полтора раза — с 51 до 33.
Представители корпорации LVMH, которой принадлежит Dior, а также представители Prada Group на запросы РБК не ответили.
Сколько бутиков осталось у Dior
В материалах бухгалтерской отчетности российского юрлица французского бренда говорится, что на конец 2024 года у него в аренде оставалось четыре магазина в Москве. По сравнению с предыдущим годом их количество снизилось вдвое, сказано там. Так, в 2023 году Dior занимал девять объектов, восемь из которых были расположены в столице, один — в Петербурге. На тот момент долгосрочные обязательства по аренде «Кристиан Диор кутюр Столешников» составляли 1,23 млрд руб., краткосрочные — 270 млн руб. В 2024 году эти показатели оценивались в 1,2 млрд руб. и 409,6 млн руб. соответственно, сказано в документе.
Адреса и размер площадей как приостановивших работу, так и окончательно закрытых магазинов компания не раскрывает. Но на сайте Dior на данный момент указаны четыре бутика: в ГУМе на Красной площади, в ЦУМе на Петровке, в здании в Столешниковом переулке и в торговом комплексе «Времена года» на Кутузовском проспекте. Все они на данный момент закрыты, говорится там.
Сам модный дом начал работать в России еще в 1990-х годах. Так, в 1994 году он зашел в столичный ГУМ, где изначально расположился продававший косметику «Институт красоты дома Dior», а затем — полноценный магазин бренда. Спустя четыре года компания открыла собственный бутик в Столешниковом переулке. Его площадь составляла 600 кв. м, а интерьер напоминал парижское пространство Dior на улице Сент-Оноре. В 2017 году у Dior появилось три корнера в ЦУМе, где продавалась мужская одежда, обувь, аксессуары и товары для детей. А в 2019 году французский бренд начал продавать свои товары во «Временах года».
Параллельно в 2018 году Dior принял решение запустить в России и монобрендовые парфюмерно-косметические магазины. Для открытия он рассматривал помещения до 50 кв. м в крупнейших торговых центрах Москвы (например, «Европейском», «Метрополисе», «Авиапарке», «Афимолле») и Санкт-Петербурга («Галерее»). Один из таких объектов действительно появился в «Европейском». Магазин площадью 80 кв. м включал в себя три зоны, где были представлены парфюмерия, косметика и аксессуары бренда. Сейчас он закрыт.
Главный бутик Dior был расположен на пересечении Петровки и Столешникова переулка, напоминает старший директор CORE.XP Марина Малахатько. Последний магазин — Dior Beauty — концерн LVMH открывал в «Европейском» в октябре 2021 года, указывает она.
От каких объектов отказалась Prada
В 2024 году итальянский модный дом принял решение закрыть все подразделения, зарегистрированные в ЦУМе, сказано в материалах его бухгалтерской отчетности. Там она продавала женскую и мужскую одежду и обувь, а также сумки и аксессуары, подчеркивается в документе. Кроме того, она не продлила аренду магазина для бренда Miu Miu (входит в Prada Group), расположенного в Столешниковом переулке. Этот бутик открылся еще в 2011 году и стал первым монобрендовым магазином марки в России. В прошлом году ООО «Прада Рус» Миу Миу Столешников» было закрыто, говорится в документе.
При этом Prada сохранила часть активов за собой, свидетельствуют материалы отчетности. К примеру, у нее продолжает действовать договор аренды помещений в торговом центре Crocus City Mall в Красногорске. Кроме того, два объекта в России по состоянию на конец 2024 года находились у компании в собственности, сказано в отчетности итальянской Prada Group. Речь идет о зданиях на Большой Конюшенной в Санкт-Петербурге и на Большой Дмитровке в Москве. Актив в Петербурге компания приобрела в 2013 году, обогнав другого претендента — британскую Burberry Group.
Из отчетности «Прада Рус» следует, что в 2024 году долгосрочные обязательства компании по аренде составили 64,6 млн руб., а краткосрочные — 40,9 млн руб. Годом ранее эти показатели оценивались в 196,3 млн руб. и 263,4 млн руб. соответственно.
Ставка в Столешниковом переулке и в ЦУМе у люксовых брендов составляла порядка €2,5–2,9 тыс. за 1 кв. м в год (без учета операционных расходов и НДС), говорит Малахатько.
Сколько зарабатывали Dior и Prada в России
В марте 2022 года владельцы бутиков Dior, Prada, Miu Miu и ряда других зарубежных люксовых брендов на фоне начавшейся специальной военной операции на Украине приняли решение приостановить работу своих магазинов в России. Принятый тогда же четвертый пакет антироссийских санкций ЕС запретил поставки в Россию предметов роскоши стоимостью более €300.
До этих событий, в 2021 году, российская «дочка» Dior заработала в России 8,5 млрд руб. выручки (по сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 61%) и 1,4 млрд руб. чистой прибыли (рост в 2,5 раза). У «Прада Рус» аналогичные показатели составляли 6,9 млрд руб. и 171 млн руб. (рост на 75 и 47% соответственно).
В 2024 году «Кристиан Диор кутюр Столешников» отчиталась о 58,4 млн руб. выручки и 1,2 млрд руб. чистого убытка. Чистые активы компании оцениваются в 132,9 млн руб. против 387,2 млн руб. в 2023 году и 1,4 млрд руб. в 2022 году. Российское подразделение Prada за прошлый год заработало 1 млрд руб., а ее чистый убыток составил 32,3 млн руб. Что касается стоимости чистых активов, то они за прошлый год у «Прада Рус» практически не изменились: в 2024 году они составили 2,5 млрд руб., а годом ранее — 2,6 млрд руб.
Что происходит с зарубежным люксом в России
После ухода в 2022–2023 годах части люксовых брендов из России сегмент переживает активную перестройку, рассуждает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, на данный момент ушедшие марки либо представлены фрагментарно (через параллельный импорт и байеров), либо продолжают работу в «тихом режиме» (без активного маркетинга и нарушений санкционного режима). В их числе она называет Giorgio Armani, Valentino, Dolce & Gabbana, Max Mara, Chloe, Kiton, Brioni и Balmain. Кроме того, эксперт отмечает, что на рынке расширяют присутствие российские бренды премиального сегмента (Alena Akhmadullina, Ulyana Sergeenko, YuliaWave и др.) — их можно найти в ЦУМе, Babochka, на Lamoda и других ретейл-площадках.
Подход российских покупателей люксовых товаров тоже меняется, продолжает Лебсак-Клейманс. Например, они обращаются в мультибрендовые бутики с частичной поставкой по параллельному импорту, говорит она. Кроме того, потребители из России пользуются услугами байеров и консьержей, а также совершают люксовый шопинг за рубежом — прежде всего в ОАЭ и других странах, подчеркивает эксперт. Лебсак-Клейманс отмечает, что покупатели также активно осваивают и вторичный рынок: 68% приобретений приходится на одежду, 23% — на аксессуары, 11% — на обувь.
Что с глобальным спросом на предметы роскоши
В 2025 году мировая индустрия люкса сталкивается с замедлением роста, который наблюдался в предыдущие годы, говорится в отчете The state of luxuary, подготовленном консалтинговой компанией McKinsey’s со специализированным изданием The Business of Fashion. В 2019–2023 годах спрос на личные предметы роскоши — модные товары, изделия из кожи, часы и ювелирные изделия — был беспрецедентным, что в сочетании с глубоким запасом предложения позволило индустрии люксовых товаров достичь среднегодового темпа роста в 5%, указывают аналитики. Этому способствовало и увеличение цен: после нескольких лет умеренного роста (на 1–2%) производители и продавцы с 2019 по 2023 год заметно подняли цены. Некоторые бренды за четырехлетний период увеличили стоимость отдельных изделий на 50–100%, указано в отчете.
Снижение темпов роста началось в прошлом году: с 2024 по 2027 год рост рынка, по прогнозам аналитиков, может составить 1–3%. Потребители сокращают расходы на предметы роскоши из-за макроэкономической ситуации, говорится в отчете. В Китае, чьи жители — крупнейшие покупатели люксовых товаров, на тратах сказывается текущая экономическая нестабильность в стране. А в США на расходах потребителей могут отразиться импортные пошлины на товары из ЕС.
У концерна LVMH (помимо Dior среди его брендов — Louis Vuitton, Loro Piana, Givenchy, Céline, Loewe, Bvlgari, Tiffany & Co, а также Hennessy, Moët & Chandon и другие) выручка в 2024 году снизилась на 2% — до €84,7 млрд, а чистая прибыль — на 18,8% (до €12,95 млрд). Prada Group, напротив, отчиталась о росте в прошедшем году чистой выручки на 15% (с корректировкой на валютный курс) — до €5,4 млрд, а чистая прибыль группы выросла на 25,2% — до €843,4 млн. Бренд Miu Miu показал рекордный рост продаж на 93%, сообщала группа.
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