Собиравшийся бороться с коррупцией глава «Ашана» в России покинет пост

Российский «Ашан» сменит генерального директора. Вместо Йоханнеса Толая, который возглавлял компанию с ноября 2019 года, эту позицию займет один из бывших топ-менеджеров ретейлера

Йоханнес Толай (Фото: amr.ru)

Гендиректор российского «Ашана» Йоханнес Толай покинет свой пост, рассказали РБК источники, близкие к французской и российской компаниям. О том, что гендиректор «Ашана» в России Йоханнес Толай уходит в отставку, знает и источник РБК на продовольственном рынке. В российском «Ашане» подтвердили эту информацию, сообщив, что Толай покидает компанию по личным причинам.

С 1 февраля «Ашан Ритейл Россия» возглавит экс-директор формата «супермаркеты» ретейлера Иван Мартинович. «Мартинович прекрасно знает компанию и российский рынок, где он проработал 15 лет. Хорошие результаты, полученные супермаркетами в сложных экономических и конкурентных условиях, продемонстрировали его способность стимулировать продажи и увеличивать долю рынка», — прокомментировали его назначение в пресс-службе. В компании также рассчитывают, что перемены дадут ей «новый импульс, чтобы вернуть место среди лидеров российского рынка».

До вступления Мартиновича в должность функции генерального директора будет временно исполнять финансовый директор ретейлера Анн-Паскаль Шарль.

Выходец из российского подразделения сети гипермаркетов «Глобус» и X5 Retail Group, Толай возглавлял «Ашан» в России немногим более года — он был назначен в ноябре 2019-го.

В последние годы компания снижала выручку на российском рынке. По данным консалтинговой компании «INFOLine-Аналитика», по итогам 2019 года ретейлер сместился с четвертой на пятую позицию с долей рынка 1,5%, а в 2016 году он занимал 2,9%. В 2019-м материнская компания докапитализировала компанию на €200 млн, чтобы обеспечить ее финансовую стабильность.