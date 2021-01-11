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Собиравшийся бороться с коррупцией глава «Ашана» в России покинет пост

Российский «Ашан» сменит генерального директора. Вместо Йоханнеса Толая, который возглавлял компанию с ноября 2019 года, эту позицию займет один из бывших топ-менеджеров ретейлера
Йоханнес Толай
Йоханнес Толай (Фото: amr.ru)

Гендиректор российского «Ашана» Йоханнес Толай покинет свой пост, рассказали РБК источники, близкие к французской и российской компаниям. О том, что гендиректор «Ашана» в России Йоханнес Толай уходит в отставку, знает и источник РБК на продовольственном рынке. В российском «Ашане» подтвердили эту информацию, сообщив, что Толай покидает компанию по личным причинам.

С 1 февраля «Ашан Ритейл Россия» возглавит экс-директор формата «супермаркеты» ретейлера Иван Мартинович. «Мартинович прекрасно знает компанию и российский рынок, где он проработал 15 лет. Хорошие результаты, полученные супермаркетами в сложных экономических и конкурентных условиях, продемонстрировали его способность стимулировать продажи и увеличивать долю рынка», — прокомментировали его назначение в пресс-службе. В компании также рассчитывают, что перемены дадут ей «новый импульс, чтобы вернуть место среди лидеров российского рынка».

До вступления Мартиновича в должность функции генерального директора будет временно исполнять финансовый директор ретейлера Анн-Паскаль Шарль.

Выходец из российского подразделения сети гипермаркетов «Глобус» и X5 Retail Group, Толай возглавлял «Ашан» в России немногим более года — он был назначен в ноябре 2019-го.

В последние годы компания снижала выручку на российском рынке. По данным консалтинговой компании «INFOLine-Аналитика», по итогам 2019 года ретейлер сместился с четвертой на пятую позицию с долей рынка 1,5%, а в 2016 году он занимал 2,9%. В 2019-м материнская компания докапитализировала компанию на €200 млн, чтобы обеспечить ее финансовую стабильность.

Толай признавал, что после 2014 года «Ашан» не смог подстроиться под новые экономические реалии. «Первая причина потери позиций — продовольственные санкции, из-за которых была потеряна часть ассортимента. Во-вторых, на рынке начал бурно развиваться формат магазина «у дома», и в результате доля супермаркетов и гипермаркетов уменьшается», — говорил он в интервью РБК.

Auchan Holding не раскрывает операционных показателей на отдельных рынках. Но в своем отчете он указывал, что выручка на российском рынке в 2019 году «вновь показала снижение». В целом выручка холдинга за прошлый год снизилась на 1,4%, до €45,8 млрд. По данным системы СПАРК, выручка ООО «Ашан» в 2019 году в сравнении с 2018 годом снизилась на 6%, до 254,2 млрд руб., чистая прибыль компании за тот же период выросла на 11,2%, до 14,9 млрд руб. Более поздних данных нет.

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По данным источников французского издания Les Echos, выручка российского «Ашана» по итогам 2020 года вновь покажет снижениие — на 10%, а убыток составит около €50 млн.

Одним из первых решений Толая на посту гендиректора стало создание комитета по compliance support — внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству. В частности, комитет должен был бороться с коррупцией, в результате его работы по состоянию на август 2020 года были уволены десятки сотрудников. В прошлом году стало известно, что
ретейлер ежегодно терял в России около 2–3% оборота, или €80–100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных прежним менеджментом компании.

У Толая были большие планы по изменению ретейлера, которые должны были коснуться как пересмотра ассортимента и работы гипермаркетов, так и обновления внутренних систем и наращивания присутствия в онлайн-торговле. В частности, после стабилизации рынка от последствий коронавируса «Ашан» планировал запуск концептов, работающих на доставку из магазинов — точек и небольших районных хабов, где пеший потребитель может забрать свой заказ в течение пары минут.

В России «Ашан» работает с 2002 года. Сегодня он управляет 277 магазинами четырех форматов (гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата «у дома»), а также владеет мясоперерабатывающим производством в Тамбовской области. В компании работают более 39 тыс. человек. Auchan Holding принадлежит ассоциации семьи Мюлье. Помимо одноименной сети, среди ретейловых активов в портфеле холдинга сети Decathlon, Leroy Merlin, Kiabi, Mondial Carpet и другие.

Авторы
Анна Левинская, Елена Сухорукова
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