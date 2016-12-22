Структура BASF и нефтяная компания Фридмана объявили о слиянии

Подконтрольная концерну BASF Wintershаll и принадлежащая группе LetterOne Михаила Фридмана DEA объявили о слиянии. Завершение сделки по объединению крупнейших нефтегазовых компаний Германии запланировано на 2019 год

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Соглашение о слиянии двух компаний подписали BASF и LetterOne (управляет активами владельцев «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом) спустя почти год после подписания протокола о намерениях. Завершение сделки, которое изначально было запланировано на вторую половину 2018 года, теперь ожидается в первой половине 2019 года, указывается в сообщении Wintershall. Это произойдет уже после получения согласия регулятора.

Новое предприятие будет называться Wintershall DEA. В соответствии с условиями соглашения сразу после объединения 67% ее акций будут принадлежать BASF, остальные 33% — LetterOne. Изначально было известно, что в распределении долей не учитывался газотранспортный бизнес и в том числе доля в проекте «Северный поток». Указывалось, что привилегированные акции получит BASF, который потом немецкий концерн сможет конвертировать в долю в совместном предприятии. Теперь стало известно, что после конвертации, которая произойдет не позже, чем через три года после завершения сделки, доля BASF в объединенной компании составит 72,7%, а доля LetterOne сократится до 27,3%.

Объединенную компанию возглавит председатель правления Wintershall Марио Мерен. Глава DEA Мария Мореус Хансен станет заместителем председателя правления.

В сообщении DEA указывается, объединенная компания станет крупнейшей независимой компанией в Европе, работающей в Европе, Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке. При этом в Wintershall подчеркнули, что ключевым рынком для объединенной компании останется Россия, где планируется увеличить добычу, сообщает «Интерфакс». Там ожидают, что на третий год после объединения доход от слияния составит €200 млн.

В июне этого года член наблюдательного совета «Альфа-Групп» Герман Хан в интервью РБК оценивал стоимость Wintershall DEA в €20 млн. Агентство Bloomberg называло цифру в €10 млн.

Объясняя сам факт сделки, Хан тогда заявил, что у совместного предприятия будут большие возможности по развитию в Мексике и Бразилии. Упомянул он и Россию, где у Wintershall хорошие позиции благодаря взаимодействию с «Газпромом» (немецкой компании принадлежат доли в в разработке первого блока ачимовских залежей Уренгойского месторождения и в Южно-Русском месторождении). ​



DEA LetterOne Михаила Фридмана и партнеров приобрела в 2015 году. Компания тогда обошлась ей в €5,1 млрд. Среди претендентов на DEA был и BASF. В настоящий момент компания владеет 128 лицензиями в восьми странах.





