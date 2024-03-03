Западные компании вернулись к заброшенным урановым шахтам из-за роста цен

Урановые компании в западных странах возрождают заброшенные шахты на фоне роста цен на металл, пишет Bloomberg. За 2023 год цены на него взлетели на 112%

Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press

В США и других странах — добытчиках урана владельцы заброшенных рудников возобновляют работу, чтобы извлечь выгоду из растущего спроса на ядерное топливо, сообщает Bloomberg. В прошлом году уран, по подсчетам агентства, вырос в цене на 112%.

По данным агентства, по меньшей мере пять американских производителей восстанавливают шахты в штатах Вайоминг, Техас, Аризона и Юта. В этих регионах производство урана развивалось до катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году. Тогда цены на уран резко упали, поскольку такие страны, как Германия и Япония, приступили к реализации планов по поэтапному отказу от ядерных реакторов. В апреле 2023 года ФРГ отключила последние три АЭС. В феврале 2024 года на «Фукусиме-1» произошла утечка воды, содержащей радиоактивные материалы, во время промывки остановленной очистительной установки пресной водой.

В качестве примера компаний, которые хотят возродить производство урана на старых рудниках, Bloomberg называет американские Ur-Energy и Energy Fuels, а также средние компании в Канаде и Австралии, включая канадскую Sprott Physical Uranium.

Сейчас некогда убыточные урановые предприятия получили шанс восполнить дефицит предложения на фоне обращения правительств к ядерной энергетике для достижения целевых показателей по парниковым выбросам и роста цен на уран, передает агентство.

К 3 марта стоимость ближайших фьючерсных контрактов на уран составляет примерно $94 за фунт, что на 80% выше, чем 6 марта 2023 года, согласно данным CME Group и Trading Economics.

Производство урана в США достигло рекордно низкого уровня в 174 тыс. фунтов (85 т) в 2019 году (падение с пика в 44 млн фунтов, или 22 тыс. т, в 1980 году), поскольку США начали увеличивать зависимость от импорта из Канады, Австралии, Казахстана и России. Американские производители урана полагают, что США потребуется от восьми до десяти новых крупных рудников, чтобы не отставать от спроса на металл.

По оценкам Международного агентства по атомной энергии, которые приводит агентство, к 2040 году миру потребуется более 100 тыс. т урана в год, что потребует почти удвоения добычи и переработки по сравнению с нынешними уровнями.

По подсчетам Bloomberg, около двух третей мирового производства приходится на Казахстан, Канаду и Австралию. Канадская Cameco и казахстанский «Казатомпром», на долю которых в совокупности приходится половина мировых поставок, пытаются увеличить производство, но, по данным агентства, они предупредили о ряде производственных сбоев, которые приведут в ближайшие годы к меньшему объему добычи урана, чем это ожидалось ранее.