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Западные компании вернулись к заброшенным урановым шахтам из-за роста цен

Bloomerg: западные компании возрождают урановые шахты на фоне роста цен на сырье
Урановые компании в западных странах возрождают заброшенные шахты на фоне роста цен на металл, пишет Bloomberg. За 2023 год цены на него взлетели на 112%
Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press
Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press

В США и других странах — добытчиках урана владельцы заброшенных рудников возобновляют работу, чтобы извлечь выгоду из растущего спроса на ядерное топливо, сообщает Bloomberg. В прошлом году уран, по подсчетам агентства, вырос в цене на 112%.

По данным агентства, по меньшей мере пять американских производителей восстанавливают шахты в штатах Вайоминг, Техас, Аризона и Юта. В этих регионах производство урана развивалось до катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году. Тогда цены на уран резко упали, поскольку такие страны, как Германия и Япония, приступили к реализации планов по поэтапному отказу от ядерных реакторов. В апреле 2023 года ФРГ отключила последние три АЭС. В феврале 2024 года на «Фукусиме-1» произошла утечка воды, содержащей радиоактивные материалы, во время промывки остановленной очистительной установки пресной водой.

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В качестве примера компаний, которые хотят возродить производство урана на старых рудниках, Bloomberg называет американские Ur-Energy и Energy Fuels, а также средние компании в Канаде и Австралии, включая канадскую Sprott Physical Uranium.

Сейчас некогда убыточные урановые предприятия получили шанс восполнить дефицит предложения на фоне обращения правительств к ядерной энергетике для достижения целевых показателей по парниковым выбросам и роста цен на уран, передает агентство.

К 3 марта стоимость ближайших фьючерсных контрактов на уран составляет примерно $94 за фунт, что на 80% выше, чем 6 марта 2023 года, согласно данным CME Group и Trading Economics.

Производство урана в США достигло рекордно низкого уровня в 174 тыс. фунтов (85 т) в 2019 году (падение с пика в 44 млн фунтов, или 22 тыс. т, в 1980 году), поскольку США начали увеличивать зависимость от импорта из Канады, Австралии, Казахстана и России. Американские производители урана полагают, что США потребуется от восьми до десяти новых крупных рудников, чтобы не отставать от спроса на металл.

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По оценкам Международного агентства по атомной энергии, которые приводит агентство, к 2040 году миру потребуется более 100 тыс. т урана в год, что потребует почти удвоения добычи и переработки по сравнению с нынешними уровнями.

По подсчетам Bloomberg, около двух третей мирового производства приходится на Казахстан, Канаду и Австралию. Канадская Cameco и казахстанский «Казатомпром», на долю которых в совокупности приходится половина мировых поставок, пытаются увеличить производство, но, по данным агентства, они предупредили о ряде производственных сбоев, которые приведут в ближайшие годы к меньшему объему добычи урана, чем это ожидалось ранее.

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