На аварийной АЭС «Фукусима» произошла утечка радиоактивной воды

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На японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка воды, содержащей радиоактивные материалы, сообщает Центральное телевидение Фукусимы со ссылкой на оператора станции, компанию Tokyo Electric Power Company (ТЕРСО).

Утечка произошла во время промывки остановленной очистительной установки пресной водой. Ее обнаружили сотрудники станции около 9:00 по местному времени (3:00 мск) 7 февраля. Вода вытекала из оборудования, которое используется для очистки загрязненной воды. Рабочие обнаружили, что десять из 16 клапанов оказались открыты, хотя должны были быть закрытыми.

Концентрация радиоактивных веществ в воде может достигать 22 млрд беккерелей.

По оценке ТЕРСО, всего утекло 5,5 т воды, значительная часть которой, предположительно, впиталась в почву. Однако первичный мониторинг дренажных каналов поблизости не выявил существенных отклонений.

В утекшей воде содержатся такие радиоактивные металлы, как цезий и стронций. TEPCO объявила зону, где произошла утечка, запретной. Компания намерена принять неотложные меры, в частности, собрать почву в окрестностях, сказано в заявлении.

В августе 2023 года Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1». Вода очищена и сильно разбавлена обычной морской водой, однако в своем составе все же содержит радиоактивное вещество тритий. К концу января страна сбросила около 23,4 тыс. т воды в три этапа, всего японские власти планируют сбросить 54,6 тыс. т.

Утилизация воды началась спустя 12 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало японский план по сбросу воды в океан безопасным.