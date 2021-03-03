ГК «Регион» выкупит долг Utair перед ВЭБом на ₽1,5 млрд

ВЭБ нашел покупателя на долги Utair на 1,5 млрд руб. Им станет ГК «Регион» Сергея Сударикова. Выкуп этого долга даст возможность завершить реструктуризацию авиакомпании, переговоры о которой идут с 2018 года

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

ГК «Регион» Сергея Сударикова выкупит у госкорпорации ВЭБ.РФ долги авиакомпании Utair на 1,5 млрд руб. по начальной цене 671,4 млн руб. (45% от номинала). Это следует из протокола аукционной комиссии электронной площадки «Сбербанк-АСТ», через которую ВЭБ пытался продать права требования к авиакомпании.

Сам аукцион признан несостоявшимся, так как была подана лишь одна заявка — от «Региона», с ним и будет заключен договор цессии (о переуступке прав требований), говорится в протоколе. Это подтвердил РБК представитель ВЭБа. Первыми об этом сообщила газета «Известия».

«Регион» покупает долги Utair, потому что их связывают давние партнерские отношения. Например, «Регион-лизинг» сдает компании в лизинг вертолеты, поэтому они заинтересованы в скорейшем завершении реструктуризации кредитов, без которой не возможно нормальное обслуживание прочих обязательств (лизинг, облигации, др.)», — сказал РБК источник, близкий к Utair.

ВЭБ выставила на торги права требования на 1,5 млрд руб. по двум синдицированным кредитам Utair в ноябре 2020 года. Utair в 2015 году привлекла два кредита — 12-летний на 23,7 млрд руб. и 7-летний на 18,9 млрд руб. По второму кредиту она уменьшила сумму основного долга до 15,3 млрд руб. По этим двум кредитам заложено 50% плюс одна акция Utair. В конце 2018 года компания начала переговоры с участниками этих двух синдикатов о реструктуризации задолженности из-за проблем с ликвидностью на фоне роста цен на топливо и падения курса рубля. ВЭБ оказался последним из участников синдикатов, чью долю было необходимо выкупить, чтобы подписать условия реструктуризацию (в синдикатах нужно решение 100% кредиторов), говорит источник, близкий к Utair.