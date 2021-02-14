ВЭБ потребовал в суде более 200 млн руб. от Utair

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы, суть претензий не раскрывается. В ноябре прошлого года госкорпорация пыталась продать на аукционе долги Utair за 45% от номинала.

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Госкорпорация «ВЭБ.РФ» подала в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании Utair почти на 208 млн руб., следует из картотеки дел. Исковое заявление поступило 12 февраля, подробностей о сути претензий там не приводится.

РБК направил запросы представителям ВЭБа и Utair.

ВЭБ — один из кредиторов Utair. Также в их число входят банк «Россия», который весной и летом 2020 года выкупил долги у частных кредиторов Utair, и Сбербанк. В конце ноября источники РБК сообщили, что «Россия» договорился о выкупе долгов авиакомпании перед банком «Траст» на 15 млрд руб., но заплатит за эти обязательства только 3,5 млрд руб. (25% от номинала).

В 2015 году Utair преобразовала свои долги в два синдицированных кредита: 12-летний на 23,7 млрд руб. и семилетний на 18,9 млрд руб. По второму кредиту компания уменьшила сумму основного долга до 15,3 млрд руб. По этим кредитам заложено 50% плюс одна акция Utair, доля кредитов «Траста» в синдикатах составляла 35%.