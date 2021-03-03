Глава РЭО прокомментировал проверку Генпрокуратуры

После проверки Генпрокуратурой работы «Российского экологического оператора», выявившей «многочисленные нарушения федерального законодательства», внутри компании инициированы проверки должностных лиц, заявил ее глава Денис Буцаев

Денис Буцаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Внутри «Российского экологического оператора» (РЭО) уже инициированы служебные проверки должностных лиц по ряду пунктов из представления (письма) первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Мы внимательно проанализировали представление проверяющего ведомства и разработали план конкретных мероприятий», — добавил он, отметив, что пока преждевременно подводить итоги этой «плановой» проверки.

В письме Буксмана, которое он отправил министру природных ресурсов и экологии (Минприроды — учредитель РЭО) Александру Козлову, говорилось, что ведомство провело проверку компании за 2019–2020 годы и выявило «многочисленные нарушения федерального законодательства».

Генпрокуратура обнаружила почти двукратное превышение расходов на зарплаты РЭО в 2019 году, на которое было дано согласие Минприроды. На зарплаты было направлено 146,6 млн руб. вместо согласованных 79,45 млн руб. «за счет использования денежных средств, предназначенных на другие целевые статьи расходов», пишет первый заместитель генпрокурора. Общий транш из бюджета в качестве имущественного взноса в капитал оператора составил 220 млн руб. По словам источника РБК, близкого к РЭО, бюджет на всю работу компании за этот год составил менее 500 млн руб. «При этом министерством (Минприроды. — РБК) за весь период деятельности «Российского экологического оператора» ни разу не проводились проверки и ревизии расходования им средств федерального бюджета», — указывает Буксман.