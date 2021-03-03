Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 74,58 (+0,53) Инвестиции, 02 мар, 12:42
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 89,57 (+0,12) Инвестиции, 02 мар, 12:42
Эксперты составили портрет типичного пользователя бесконтактной оплаты Технологии и медиа, 08:15 В Москве напомнили о бесплатной парковке 8 марта Общество, 08:04 Создатель платформы Patreon: доход от YouTube в $166 привел меня в ярость Pro, 08:04 Кто и почему занимается малым бизнесом в России РБК и Альфа-Банк, 08:00 «Дом.РФ» не справился с потоком желающих рефинансировать ипотеку Финансы, 08:00 Почему арт-галереи США оказались устойчивы к пандемии — Bloomberg Pro, 07:39 Microsoft представил новые функции в Teams Технологии и медиа, 07:36 Глава РЭО прокомментировал проверку Генпрокуратуры Бизнес, 07:30 Глава РЭО — РБК: «Не видим системных рисков для мусорной отрасли» Бизнес, 07:00 Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на компании в США Технологии и медиа, 06:49 Как у шеф-повара: еда с нетривиальным подходом к сочетаниям РБК и Miele, 06:43 ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей Финансы, 06:30 В Приамурье завели дело из-за сбитого снегоуборочной машиной ребенка Общество, 06:21 Эксперты назвали регионы с максимальным ростом тарифов на вывоз мусора Общество, 06:00
Бизнес ,  
0 

Глава РЭО прокомментировал проверку Генпрокуратуры

После проверки Генпрокуратурой работы «Российского экологического оператора», выявившей «многочисленные нарушения федерального законодательства», внутри компании инициированы проверки должностных лиц, заявил ее глава Денис Буцаев
Денис Буцаев
Денис Буцаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Внутри «Российского экологического оператора» (РЭО) уже инициированы служебные проверки должностных лиц по ряду пунктов из представления (письма) первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Мы внимательно проанализировали представление проверяющего ведомства и разработали план конкретных мероприятий», — добавил он, отметив, что пока преждевременно подводить итоги этой «плановой» проверки.

Глава РЭО прокомментировал проверку Генпрокуратуры
Бизнес
Денис Буцаев

В письме Буксмана, которое он отправил министру природных ресурсов и экологии (Минприроды — учредитель РЭО) Александру Козлову, говорилось, что ведомство провело проверку компании за 2019–2020 годы и выявило «многочисленные нарушения федерального законодательства».

Генпрокуратура обнаружила почти двукратное превышение расходов на зарплаты РЭО в 2019 году, на которое было дано согласие Минприроды. На зарплаты было направлено 146,6 млн руб. вместо согласованных 79,45 млн руб. «за счет использования денежных средств, предназначенных на другие целевые статьи расходов», пишет первый заместитель генпрокурора. Общий транш из бюджета в качестве имущественного взноса в капитал оператора составил 220 млн руб. По словам источника РБК, близкого к РЭО, бюджет на всю работу компании за этот год составил менее 500 млн руб. «При этом министерством (Минприроды. — РБК) за весь период деятельности «Российского экологического оператора» ни разу не проводились проверки и ревизии расходования им средств федерального бюджета», — указывает Буксман.

РЭО договорился о производстве топлива из мусора для «Евроцемента»
Национальные проекты
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

РЭО был создан в январе 2019 года по распоряжению президента Владимира Путина в статусе публично-правовой компании для курирования мусорной реформы, которая стартовала в России как раз в этот момент. Первым гендиректором компании стал Буцаев, который до этого был зампредом правительства Московской области. В ноябре 2019 года он ушел в отставку, но вернулся на этот же пост спустя год — 20 ноября 2020 года.

«Тот факт, который РБК был вынесен в заголовок новости, с нашей точки зрения, противоречит действительности», — добавил Буцаев. Но заголовок статьи РБК «Генпрокуратура уличила мусорную госкомпанию в сверхрасходах на зарплаты» основан на словах из письма Буксмана.

Читайте на РБК Pro
Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает Как в Австралии заставили Facebook и Google платить за контент Как ажиотаж вокруг «компаний-пустышек» докатился до TikTok — Bloomberg Как магазины дьюти-фри выживают в мире без путешествий
Автор
Тимофей Дзядко
Генпрокуратура Российский экологический оператор
Материалы по теме
Генпрокуратура уличила мусорную госкомпанию в сверхрасходах на зарплаты
Бизнес
РЭО договорился о производстве топлива из мусора для «Евроцемента»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter