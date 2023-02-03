Turkish Airlines разрешила «без гарантий» оплату российскими картами

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Оплата билетов Turkish Airlines выпущенными в России банковскими картами вновь возможна, однако никаких гарантий, что она пройдет, нет, сообщили РБК в авиакомпании. Ранее о том, что у россиян вновь появилась возможность покупать билеты турецкой авиакомпании, в том числе с помощью карт «Мир», хотя и без гарантии, сообщили «Известия».

«Не все русские карточки проходят, Visa, Mastercard должны пройти. Другие российские карты из-за санкций не проходят. Много таких ситуаций, мы не знаем 100% информацию, иногда у пассажиров проходит «Мир», иногда нет. Иногда Mastercard проходит, иногда нет, 100% гарантию не можем дать», — сообщили РБК в колл-центре Turkish Airlines.

Как писали «Известия» со ссылкой на службу поддержки авиакомпании, среди возможных вариантов при покупке билетов с российских карточек — отказ в операции или отмена билета сразу после списания средств. В последнем случае сумма возвращается на счет за два рабочих дня. Гарантировано купить билеты можно с помощью карт иностранных банков, через агента или в офисе продаж.

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