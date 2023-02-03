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Армянский инвестор купил один из крупнейших офисов в Петербурге у финнов

Финские инвесторы продали бизнес-центр в Пулково фонду Balchug Capital из Армении
Армянский фонд Balchug Capital Давида Амаряна купил у финских инвесторов бизнес-центр Pulkovo Sky около аэропорта Пулково. Это крупнейшее офисное здание А-класса в Петербурге, которое почти полностью арендует «Газпром»
Бизнес-центр Pulkovo Sky
Бизнес-центр Pulkovo Sky (Фото: eke.fi)

Фонд Balchug Capital, основанный армянским бизнесменом Давидом Амаряном, купил у финских компаний EKE и Vicus бизнес-центр Pulkovo Sky около аэропорта Пулково в Петербурге, следует из данных ЕГРЮЛ и единого государственного реестра недвижимости. Амарян подтвердил РБК заключение сделки.

Как следует из документов, 30 января Balchug Capital стала единственным собственником компании «ЕВ Инвест», которая через «Трансвэй Северо-Запад» владеет бизнес-центром и участком, на котором он расположен. В отчетности «Трансвэй Северо-Запад» указано, что компания на 60% принадлежала структуре концерна EKE — EKE-Finance Oy и на 40% инвесткомпании Vicus. Региональный директор EKE в России Андрей Хитров отказался от комментариев. РБК направил запрос в Vicus.

Это первый актив Balchug Capital в недвижимости в России. «Но, надеюсь, не последний», — говорит Амарян. Он не раскрыл сумму сделки, но отметил, что цена покупки была привлекательной. Сделки по продаже российских активов инвесторов из списка недружественных стран с декабря прошлого года рассматривает правкомиссия, которая одобряет их только при дисконте не менее 50% к рыночной цене. «Это качественный объект, крупнейший в Северной столице. Спрос на коммерческую недвижимость такого уровня будет всегда», — продолжает бизнесмен. По его словам, Balchug Capital рассматривает и другие инвестиции в коммерческую недвижимость в России, поскольку в стране есть «достаточное количество объектов высокого класса», а также в других отраслях.

Предмет сделки

Бизнес-центр Pulkovo Sky находится на Внуковской улице, напротив терминала «Пулково-2», который обслуживает рейсы бизнес-авиации. Комплекс состоит из трех 14-этажных башен. Их общая площадь составляет 76 тыс. кв. м, арендная — 45 тыс. кв. м. Офисный комплекс относится к классу А, то есть наиболее дорогому с точки зрения аренды. Это крупнейшее офисное здание А-класса в Петербурге, добавляет руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate (компания выступала консультантом сделки) Микаэл Казарян.

EKE открыла бизнес-центр Pulkovo Sky в 2009 году, инвестировав в его строительство €115 млн. Компанию Vicus она привлекла в качестве стратегического финансового партнера, который обеспечил 40% финансирования. Еще 36% суммы выделил в качестве кредита Danske Bank (сейчас здание находится в залоге у Райффайзенбанка). В EKE оценивали срок окупаемости проекта в 8–16 лет. Учитывая текущую ситуацию на рынке и обременения объекта, он мог заинтересовать инвесторов при стоимости не выше 6 млрд руб., считает руководитель проектов отдела инвестиций консалтинговой компании NF Group в Петербурге Сергей Дуванов.

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Около 90% площади Pulkovo Sky, пригодной для аренды, занимает одна компания, указывает Дуванов, площади сдаются структурам «Газпрома». «С одной стороны, это стабильный финансовый поток, а с другой — определенный риск для собственника: в случае желания арендатора изменить условия аренды владельцу придется идти на уступки», — рассуждает эксперт. РБК направил запрос представителю «Газпрома».

«Зона Пулково — это развитый деловой район в Петербурге, который сформировался благодаря близости аэропорта, единственного в городе. Здесь находится много качественных бизнес-центров, востребованных, в частности, дочерними компаниями «Газпрома», для которых важна близость аэропорта», — говорит Саян Цыренов, директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости компании «Технологии доверия». По его словам, к плюсам Pulkovo Sky относятся также наличие большого многоуровневого паркинга и хорошая транспортная доступность благодаря близкому выезду на Кольцевую автодорогу (КАД) и Западный скоростной диаметр (ЗСД).

Что известно о покупателе и продавце

Давид Амарян создал Balchug Capital в 2010 году, занимает должность гендиректора компании и курирует всю ее инвестиционную деятельность, указано на ее сайте. Фонд управляет активами на сумму более $250 млн. Амарян начинал финансовую карьеру в США, затем работал в Москве. Сейчас он живет и работает в Армении, отмечают в пресс-службе Balchug Capital.

До 2009 года Давид Амарян пять лет работал в компании «Тройка Диалог», которую основал Рубен Варданян. Затем вместе с братом Варданом Амаряном он создал инвесткомпанию Copperstone Capital. В 2015 году Copperstone Capital получила награду как лучший российский хедж-фонд. Но в 2016 году фонд потерял 60% средств и был вынужден выплатить $10 млн штрафа Комиссии по ценным бумагам США (SEC) по обвинению в инсайдерской торговле.

Амарян настаивал на своей невиновности в ходе разбирательства и после заключения мирового соглашения изменил название фирмы на Balchug Capital. В прошлом году он активно инвестировал в российский фондовый рынок, упавший после начала боевых действий на Украине. Он покупал акции «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпрома», Сбербанка и других компаний, писала Wall Street Journal. Фонд приобретал подешевевшие российские акции и в 2014 году, когда иностранные инвесторы покидали рынок после присоединения Крыма.

EKE Group — финская семейная компания, основанная в 1961 году. Ее штаб-квартира находится в пригороде Хельсинки Эспоо, офисы расположены в Петербурге, Таллине, Риге и Шанхае. В 2021 году выручка группы составила около €135,5 млн. В России у EKE остался проект San Gally Park у парка Сан-Галли на Лиговском проспекте в центре Петербурга. В 2021 году компания начала здесь строительство трех бизнес-центров и гостиницы, планируя вложить в проект €120 млн. Весной прошлого года финское издание Rakennuslehti сообщало, что компания приостановила строительство проекта и инвестиции в Россию из-за начала боевых действий на Украине.

В качестве подрядчика EKE работала еще в Советском Союзе с 1980-х. Например, группа строила научно-технический исследовательский центр для АвтоВАЗа в Тольятти, делала внутреннюю отделку гостиницы «Спорт» в Москве, строила спортивный зал для завода «Уралмаш» в Екатеринбурге и поселки для рабочих при строительстве газопровода Уренгой — Ужгород. С середины 1990-х до середины 2000-х компания также занималась заготовкой леса и деревообработкой в Олонце в Карелии.

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