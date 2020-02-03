Роскомнадзор проверит «Ленту» после утечки личных данных россиян

Ведомство намерено запросить у «Ленты» объяснения утечки и определить меры реагирования после получения ответа

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Роскомнадзор (РКН) направит запрос в торговую сеть «Лента» (78,73% акций принадлежит президенту «Северстали» Алексею Мордашову) после появления в Сети информации об утечке персональных данных пользователей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В РКН уточнили, что находятся «в курсе ситуации», поэтому намерены получить от ретейлера «пояснения причин» появления данных в открытом доступе. «По мере получения запрашиваемых сведений будем планировать меры реагирования», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» обратил внимание на то, что данные 90 тыс. клиентов «Ленты» оказались выставлены на продажу на одном из онлайн-форумов. В обнародованной базе содержатся Ф.И.О., номера телефонов и личные идентификаторы покупателей сети в Москве и Подмосковье.

По данным канала, продавцом базы «Ленты» стал пользователь даркнета, который ранее выставлял на продажу данные клиентов другой сети — «Красное и Белое». Торговая сеть уже начала проверку информации о возможной утечке, уточнили РБК в пресс-службе «Ленты».

В конце января «Ведомости» писали, что в открытом доступе с сентября прошлого года находится база программы лояльности сети «Красное и Белое», занимающейся продажей алкогольных напитков. Так, осенью на форуме «Дубликаты» за 15 тыс. руб. продавалась часть базы с данными о 124 тыс. клиентов, в январе база пополнилась до 2 млн человек и появилась на площадке «Фрикер клуб». После утечки сеть «Красное и Белое» начала проверку, в качестве основной версии утечки компания называла преступные действия одного из сотрудников сети (его личность не уточнялась). Представитель компании в январе заверил, что ретейлер следит за конфиденциальностью личных данных своих клиентов, а базы уже закрыты от внешнего доступа.