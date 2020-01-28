«Красное и Белое» начала проверку после сообщений об утечке данных

Компания «Красное и Белое» ведет проверку в связи с сообщениями об утечке данных пользователей программы лояльности, сообщил РБК представитель сети алкомаркетов.

«Компания тщательно следит за конфиденциальностью личных данных клиентов. Любой запрос на смену данных проходит проверку у наших операторов, базы закрыты от внешнего доступа», — рассказал представитель сети.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в интернет утекла база программы лояльности сети «Красное и Белое». По информации издания, с сентября 2019 года на форуме «Дубликаты» продавалась часть базы с данными о 124 тыс. человек. За нее просили 15 тыс. руб. База постоянно пополнялась. В конце января база с данными на 2 млн человек появилась на форуме «Фрикер клуб», и на 4 млн — на англоязычном форуме Raid.

После этого Telegram-канал Freedom Fox специалиста по информационной безопасности Павла Ситникова опубликовал базу на 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности «Красного и Белого». В базе были их фамилии, имена, отчества, даты рождения и номера телефонов. При этом некоторые из этих записей содержали неактуальные даты, например 1753 год. Однако, как сообщает издание, до нескольких человек из списка удалось дозвониться, и они подтвердили, что являются владельцами карт программы лояльности сети.