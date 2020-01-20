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Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

Миллиардер намерен построить экосистему, связанную с человеческими потребностями в сферах образования, медицины, путешествий и розничной торговли
Северсталь CHMF ₽992,4 +1,56% Купить
Amazon AMZN $1 868,85 +0,04% Купить
Алексей Мордашов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.

По его словам, он намерен продолжать инвестировать в ориентированные на потребителя сектора экономики и в итоге открыть онлайн-ретейлер наподобие Amazon. Мордашов уточнил, что «Севергрупп» уже сделала несколько инвестиций, связанных с человеческими потребностями (образование, медицина, путешествия и розничная торговля). «Сейчас мы думаем о создании экосистемы на основе этих активов по типу Amazon. Каждая из этих сфер на грани больших изменений», — отметил он.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя «Севергрупп», речь идет об объединении продуктового ретейлера «Лента», онлайн-гипермаркета «Утконос», туристической компании TUI (в ней Мордашову принадлежит 25% акций) и технологической компании TalentTech. При этом в компании не уточнили сроки создания подобной экосистемы.

В прошлом году «Севергрупп» Мордашова стала владельцем 78,73% сети гипермаркетов «Лента» с учетом приобретенных ранее пакетов акций у Luna Inc. (принадлежит американскому инвестфонду TPG Group) и Европейского банка реконструкции и развития (EBRD). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн. В планах Мордашова было изменение структуры бизнеса «Ленты», речь шла о сосредоточении на онлайн-продажах и быстрой доставке, сохраняя при этом модель гипермаркета. По словам бизнесмена, подобная технология уже используется в «Утконосе», что упрощает будущее объединение двух продуктовых ретейлеров.

Мордашову также принадлежит четверть туристического гиганта TUI (пакет акций на сумму $1,7 млрд). Ранее он заявил, что хотел бы увеличить свою долю в туроператоре до 30%, однако в разговоре с Bloomberg уточнил, что сегодня таких планов нет. Вместо этого он выразил заинтересованность в расширении российского бизнеса TUI, в частности в начале строительства отелей. «Желание человека путешествовать так же постоянно, как и потребность в еде или общении», — сказал Мордашов. По его словам, банкротство Thomas Cook Group положительно сказалось на TUI, поскольку крах туроператора сделал индустрию более конкурентной. Кроме того, по словам Мордашова, он рассматривает возможность создания нового онлайн-университета.

В сентябре 2019 года состояние Мордашова оценивалось в $20,5 млрд, к декабрю он увеличил свое состояние еще на $3,8 млрд. Ему принадлежит 77% в металлургическом холдинге «Северсталь» и 100% холдинга «Силовые машины», выпускающего турбины и котлы для электростанций.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Алексей Мордашов, «Севергрупп», Amazon
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