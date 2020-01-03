Акции Apple достигли рекордной цены $300

По мнению аналитиков, на рост цены акций Apple повлияли хорошие финансовые результаты прошлого года, популярность новых наушников AirPods Pro и запуск стримингового сервиса Apple TV+

Фото: Mike Blake / Reuters

Стоимость акций американской компании Apple по итогам биржевых торгов в четверг, 2 января, превысила $300 за штуку, установив новый рекорд. На закрытии торгов акции ИТ-корпорации выросли на 2,3%, до $300,35, пишут The Financial Times (FT) и Bloomberg со ссылкой на данные NASDAQ.

Как уточняет FT, таким образом, рыночная капитализация Apple достигла $1,33 трлн, опережая своего соперника Microsoft, капитализация которого составляет $1,23 трлн.

По данным издания, на рост акций Apple положительно повлияла новость о подписании контракта с компанией бывшего исполнительного директора HBO Ричарда Плеплера Eden Productions, которая будет выпускать телесериалы, документальные и художественные фильмы для стримингового сервиса Apple TV+, запустившегося в ноябре. Соглашение с Apple дает Плеплеру значительную роль в расширяющейся платформе компании, в которую вскоре войдет HBO Max, пишет со ссылкой на источники NYT.

Bloomberg отмечает, что инвесторы проявляют интерес к пользовательской базе Apple, насчитывающей почти 1,5 млрд клиентов, а акции компании растут на фоне успеха ее продуктов (в особенности «умных» часов Apple Watch и наушников AirPods), а также стриминговой платформы Apple TV+. Ожидается, что осенью 2020 года Apple выпустит новый iPhone, способный работать в мобильных сетях нового поколения 5G.